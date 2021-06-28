TV 100 yorumcuları, "pride" tişörtü giyen Taylan Antalyalı’yı hedef aldı: Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına saygı duyacak

Üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve "Powered by pride" (gücünü onurdan alan) yazan bir tişörtle paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, TV 100'de program yapan Turgay Demir ve Emre Bol isimli yorumcular tarafından hedef alındı. Futbolcunun bir daha milli takıma alınmaması gerektiğini savunan Bol, "Herkes yaşadığı ülkenin ahlakına, ananesine saygı duyacak kardeşim" ifadelerini kullandı.

TV 100 kanalında yayımlanan VAR Odası programında yorumculuk yapan Turgay Demir ve Emre Bol, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Taylan Antalyalı'nın "pride" tişörtlü paylaşımını hedef aldı. Daha önce "Diagne Senegal'de timsah yiyordu, buraya geldi topçu oldu" sözleriyle gündeme gelen Bol, Antalyalı'nın paylaşımı için, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim" diye konuştu. "Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor" diyen Bol, "Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" dedi.

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Programın yorumcularından Turgay Demir ise,"Taylan Antalyalı bir Daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım" diye konuştu. "Bu konuda çok hassasım" diyen Demir, “Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" ifadelerini kullandı.

Bu iki yorumcunun görüşlerine karşı çıkan Bışar Özbey, "Taylan Antalyalı’nın topluma, toplumun ezilmiş kesimleriyle ilgili bir destek mesajı vermesi onun eş cinsel olduğunu göstermez bu bir, ben eş cinselim demiyor bu iki, kaldı ki olabilir bu hiç kimseyi ilgilendirmez bu onun ve ailesiyle arasında olan bir iştir. Öyle olsa dahi milli takımda olması, orada destek vermesi kimseyi ilgilendirmez" dedi. “Bu insanlar birçok sıkıntı yaşıyor” diyen Özbey, “Taylan Antalyalı da bir tişört giymiş tepkisini ortaya koyacak tabii; bu insanlara güç veriyorum, desteğimi bildiriyorum demiş. Eğer biz bir tişörte kadar insanların fikirlerini baskılayacaksak ne düşünce özgürlüğünden ne başka bir şeyden bahsedebiliriz" diye konuştu.

Söz konusu tişört, spor giyim markası Puma’nın fitness alanında LGBTİ+ bireyleri destekleyen vakıf Out Foundation’la işbirliğine giderek hazırladığı koleksiyonun bir parçası.