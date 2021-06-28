GS TV sunucusu Serbay Şenkal'dan Taylan Antalyalı'ya destek: Onunla gurur duyuyorum

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın "Powered by pride" yazılı tişörtle yayınladığı fotoğraf, TV100 kanalında program yapan Emre Bol ve Turgay Demir'in homofobik tepkilerinin hedefi oldu.

GS TV'de 'Günaydın Galatasaray Ailesi' programının sunucusu Serbay Şenkal, Antalyalı'nın giydiği tişört üzerinden hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Emre Bol ve Turgay Demir'i eleştiren Şenkal, "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı" dedi.

Antyalı'yı hedef gösterenlere tepki gösteren ve 'ahlak bekçiliği yapan ahlaksızlar' ifadelerini kullanan Şenkal, "İnsanları ötekileştirmediğinden, kutuplaştırmadığından, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından dolayı Taylan Antalyalı kardeşimi tebrik ediyorum. Bunu yapanların amacı çok belli, toplumu kutuplaştırmak, ayrıştırmak insanları birbirinden uzaklaştırmak, faşistlik ve ırkçılık yapmak. Niyet okuyamam ama bunlar ekranlardan milyonlara hitap ederek bu şekilde yaklaşımda bulunarak insanlık suçu işliyorlar. Bunların yargılanması, ıslah evlerine atılması lazım. Medeni toplumlarda böyle olur" diye konuştu.

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