Spor kulüplerinden Elmalı davası tepkisi: "Büyük utanç"
Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor. #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter gündeminde ilk sırada yer alıyor. Spor kulüpleri de Elmalı Davası ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor
29 Haziran 2021 12:07
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Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada açılan konu başlıkları ile karara tepki gösterilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, karara itiraz edildiği, davanın takipçisi olunacağı vurgulandı. Elmalı davası ile ilgili spor kulüpleri de sessiz kalmadı.
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Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp kınama mesajı yayınladı: İşte o paylaşımlar: