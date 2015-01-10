Tatvan'da asılan afiş sahte mi, kaldırıldı mı?

Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo katliamını düzenleyen Kouachi kardeşler için Tatvan'da billboarda asılan afiş tartışma yarattı.



Belediyenin panolarından birine asılan, "Selam olsun Allah'ın Rusulu'nün öcünü alan Kuaşi kardeşlere. Allah şehadetinizi kabul etsin. Siz vurunca demokrasi, biz öc alınca terörizm" yazılı pankart, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Afişin photoshop'la hazırlandığı öne sürülürken, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, tepki çeken afişin asılmadığına yönelik bir açıklama yapmadı.

Belediye Başkanı: İhale önceki belediye yönetimi tarafından yapılmıştır

Tepkiler sonrası bir açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 'Bahsedilen afişin belediyemiz ile alakası yoktur. Billboardların yönetimi ihaleyi alan reklam şirketinin uktesindedir. Ayrıca billboardların ihalesi önceki belediye yönetimi tarafından yapılmıştır ve reklam şirketinin sözleşmesi halen devam etmektedir' diyerek, bilboardda yer alan son fotoğrafı paylaştı.