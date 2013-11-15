Tatlıses ile konser, Şivan Perwer'in ilk düeti değil

37 yıl sonra yurduna dönecek olan Şivan Perwer'in, Diyarbakır'da İbrahim Tatlıses ile birlikte yapacağı tarihi düet bir ilk değil.

Perwer, tam 30 yıl önce, 6 Kasım 1983'te Berlin'de verdiği konserde Melike Demirağ ve Şanar Yurdatapan'la tanıştı. Üçlünün beraber söylediği şarkılar daha sonra "Türkülerimiz Kardeştir/Sıtranen me dostin" adıyla albüm de oldu.

1984 ve 1985 yıllarında Avrupa'nın her yerine ve Avustralya'ya kadar yayılan bu düet konserlerde, Bir Mumdur/Yek Mumik gibi türküler/sıtranlar her iki dilde de söylendi. Perwer bu konserlerde Türkçe de söylemişti.

İkilinin 1984'te Stokholm'de verdikleri konserden Kürtçe bir parçayı aşağıda izleyebilirsiniz: