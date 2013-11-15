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Tatlıses ile konser, Şivan Perwer'in ilk düeti değil

Şivan Perwer'in İbrahim Tatlıses ile yapacağı düet, bir ilk olmayacak, Perwer daha önce bir düet albümü çıkarmıştı

15 Kasım 2013 20:41

37 yıl sonra yurduna dönecek olan Şivan Perwer'in, Diyarbakır'da İbrahim Tatlıses ile birlikte yapacağı tarihi düet bir ilk değil.

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Perwer, tam 30 yıl önce, 6 Kasım 1983'te Berlin'de verdiği konserde Melike Demirağ ve Şanar Yurdatapan'la tanıştı. Üçlünün beraber söylediği şarkılar daha sonra "Türkülerimiz Kardeştir/Sıtranen me dostin" adıyla albüm de oldu.
1984 ve 1985 yıllarında Avrupa'nın her yerine ve Avustralya'ya kadar yayılan bu düet konserlerde, Bir Mumdur/Yek Mumik gibi türküler/sıtranlar her iki dilde de söylendi. Perwer bu konserlerde Türkçe de söylemişti.
İkilinin 1984'te Stokholm'de verdikleri konserden Kürtçe bir parçayı aşağıda izleyebilirsiniz:
 

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