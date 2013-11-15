Şivan Perwer: Barzani'nin isteği üzerine gelmeye karar verdim

Türkiye'ye 37 yıl sonra gelecek olan sanatçı Şivan Perwer yayımladığı basın açıklamasında, Diyarbakır ziyaretiyle ilgili eleştirilere cevaben "Diyarbakır'a ani gelişim herhangi bir siyasi partiye veya harekete karşıtlık veya destek olarak sunulması doğru değildir" dedi. Diyarbakır'da İbrahim Tatlıses'le düet yapması beklenen Perwer amacının çözüm sürecine destek vermek olduğunu ve Irak Federal Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin isteği üzerine Diyarbakır'a gitmeye karar verdiğini belirtti.

Şivan Perwer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'deki tüm kesimleri barışa destek sunmaya ve insanlar arasında, hoşgörü, saygı, çoğulcu, özgür ve demokratik bir toplum, sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmeye davet ediyorum. Sadece bunun için yarın Diyarbakır'dayım. Şimdiye kadar bu kutsal çalışmaya öncülük eden ve çaba sarfeden zindanda, dağlarda, sürgünde, parlementoda ve sorumlu makamlardaki bütün şahıslara kamuoyu önünde teşşekür ediyorum. Barış için atan kalplere, barış için çalışan beyinlere, barış için elini taşın altına koyanlara ve barışa el uzatanlara yüce Rabbim'den sabır ve metanet diliyorum.

Bugün Amed, barış ve özgürlük için haykırıyor. Yıllardır en büyük arzum halkımla buluşmak ve beraber bir meydanda stranlarımı söylemekti. Gönül isterdi ki sürgünde yaşamaya mahkum edilmiş bütün sanatçı ve aydın dostlarımla beraber döneyim. Siyasi sebeplerden dolayı zindanlarda kalan insanların özgürlüğüne kavuştuğu bir ortamda beraber halaya duralım.

'Kimse halkım ile aramıza husumet sokmaya çalışmasın'

Özlemim cenazesine dahi gidemediğim annemin mezarını ziyaret etmek, aile ve dostlarımla hasret gidermek, vatanımın en ücra köşesine kadar gidip bütün halkımla kucaklaşmaktır. Bu özlemimin kısa bir süre içinde gerçekleşeceğine inanıyor ve halkımızla hep beraber kucaklaşma isteğimi özelikle ifade etmek istiyorum. Diyarbakır'a ani gelişim herhangi bir siyasi partiye veya harekete karşıtlık veya destek olarak sunulması doğru değildir. Amed şehrinin seçilmiş temsilcileri ve sivil toplum kurumlarını da zamanım elverdikçe ziyaret etmek gündemimdedir. 40 yılı aşkın süredir halkıma, sanatımla, sesimle hizmet ettim ve bu sevgimiz sürekli devam edecektir. Zulme karşı isyan çığlığı olduğum gibi barış, hoşgörü ve sevgi için de stranlarımı söylemeye ve halkıma bağlılığımdan hiçbir ödün vermeyeceğimden hiçkimsenin süphesi olmasın ve kimse halkım ile aramıza husumet sokmaya çalışmasın."