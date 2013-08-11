Tatilcilerin dönüş çilesi başladı; Topçular İskelesi doldu taştı

İstanbul’a dönüşü tatil son gününe (11 Ağustos) bırakmak istemeyen vatandaşların yollara akın etmesiyle, birçok karayolu ile özellikle TEM’in Kocaeli geçişinde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Yalova Topçular’daki feribot iskelesindeki araç kuyruğu da saatlerce sürdü.

Feribot sayısı 17'ye çıkarıldı

İzmir ve Bursa istikametinden gelen ve İzmit Körfezi’ni dolaşmak istemeyen araç sürücülerinin tercih ettiği, Gebze Eskihisar ile karşılıklı sefer yapılan Yalova Topçular Feribot iskelesi saat 20.00 sıralarında 17 feribotun doldur boşalt sistemiyle sefer yapmasına rağmen tamamen doldu.

Feribot sayısının 13'ten 17'ye çıkarıldığını belirten İDO yetkilileri, Topçular’dan Gebze’ye geçiş yapan yolcuların yarına kadar 600 bine ulaşacağını bildirdi.

Yetkililerden uyarı var

Öte yandan, TEM Otoyolu da Adapazarı'ndan itibaren akşam saatlerinde İzmit'e doğru hareketlendi. Aynı hareketlilik, Yalova-İzmit arasındaki E-130 Karayolu'nda da görüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, yetkililer, bugün çok daha fazla yoğunluk yaşanacağından, sürücüleri sıkıntıya sokan bazı noktaların altını çizdi:

- İzmit'te Kandıra Turnikeleri girişi de olan Bekirdere Rampası'nın başlangıç noktasında yol 3 şeritten 2 şeride düşüyor ve burada trafik yavaşlıyor.

- Ankara yönünden gelen araçlarla, D-100 Karayolu ve Yalova istikametinden gelen araç sürücüleri de buradan TEM'e girdiğinden hem araç sayısı artıyor, hem de rampa başlangıcında yol iki şeride düştüğünden trafik, TEM'in Batı turnikeleri girişine kadar ağır ilerliyor. Bu nedenle sürücülerin, yüksek viyadük ve tünellerin de bulunduğu bu bölgede çok dikkatli olmaları ve aceleci davranmamaları isteniyor.

- TEM'in çok dikkat edilmesi gereken diğer noktaları ise, Körfez-Hereke arasındaki Mağaraburnu mevkii ile Dilovası Tünel çıkışı ve Dilovası Rampasının tamamı… TEM'in Kocaeli geçişinde bu noktalar, en çok kaza olan bölgeler olarak biliniyor.