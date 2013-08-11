T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı; Topçular İskelesi doldu taştı

Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüşü son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, Yalova'daki Topçular İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu

11 Ağustos 2013 02:02

 

İstanbul’a dönüşü tatil son gününe (11 Ağustos) bırakmak istemeyen vatandaşların yollara akın etmesiyle, birçok karayolu ile özellikle TEM’in Kocaeli geçişinde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Yalova Topçular’daki feribot iskelesindeki araç kuyruğu da saatlerce sürdü.

 

Feribot sayısı 17'ye çıkarıldı

 

İzmir ve Bursa istikametinden gelen ve İzmit Körfezi’ni dolaşmak istemeyen araç sürücülerinin tercih ettiği, Gebze Eskihisar ile karşılıklı sefer yapılan Yalova Topçular Feribot iskelesi saat 20.00 sıralarında 17 feribotun doldur boşalt sistemiyle sefer yapmasına rağmen tamamen doldu.

Feribot sayısının 13'ten 17'ye çıkarıldığını belirten İDO yetkilileri, Topçular’dan Gebze’ye geçiş yapan yolcuların yarına kadar 600 bine ulaşacağını bildirdi.

 

Yetkililerden uyarı var

 

Öte yandan, TEM Otoyolu da Adapazarı'ndan itibaren akşam saatlerinde İzmit'e doğru hareketlendi. Aynı hareketlilik, Yalova-İzmit arasındaki E-130 Karayolu'nda da görüldü.

 

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, yetkililer, bugün çok daha fazla yoğunluk yaşanacağından, sürücüleri sıkıntıya sokan bazı noktaların altını çizdi:

- İzmit'te Kandıra Turnikeleri girişi de olan Bekirdere Rampası'nın başlangıç noktasında yol 3 şeritten 2 şeride düşüyor ve burada trafik yavaşlıyor.

- Ankara yönünden gelen araçlarla, D-100 Karayolu ve Yalova istikametinden gelen araç sürücüleri de buradan TEM'e girdiğinden hem araç sayısı artıyor, hem de rampa başlangıcında yol iki şeride düştüğünden trafik, TEM'in Batı turnikeleri girişine kadar ağır ilerliyor. Bu nedenle sürücülerin, yüksek viyadük ve tünellerin de bulunduğu bu bölgede çok dikkatli olmaları ve aceleci davranmamaları isteniyor.

- TEM'in çok dikkat edilmesi gereken diğer noktaları ise, Körfez-Hereke arasındaki Mağaraburnu mevkii ile Dilovası Tünel çıkışı ve Dilovası Rampasının tamamı… TEM'in Kocaeli geçişinde bu noktalar, en çok kaza olan bölgeler olarak biliniyor.

 

ETİKETLER

ramazan bayramıtatildönüştrafik sıkışıklığı

İlgili Haberler

Bayramda trafik bilançosu iç savaşı aratmadı; 42 ölü

Ramazan Bayramının birinci gününden itibaren yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 42 kişi öldü, 273 kişi yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24