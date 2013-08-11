Bayramda trafik bilançosu iç savaşı aratmadı; 42 ölü

Bayram tatilinde yurt genelinde meydana gelen kazalarda 42 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 273 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Bayramın birinci gününde trafik kazalarında 9 kişi öldü, 94 kişi yaralandı, ikinci gününde 17 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 93 kişi hastanelere kaldırıldı, son günü ise16 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bayramın ilk günü meydana gelen trafik kazasında ikisi bebek 4 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Yollar kan gölüne döndü
İzmir'in Urla ilçesinde 9 Ağustos'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde panelvan tipi aracın Aşağıulupınar beledesi yakınlarında elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.
Antalya'da Korkuteli-Elmalı karayolunda 9 Ağustos'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 yaşındaki çocuk ta hayatını kaybetti.
Dün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otomobilin minibüse çarpması sonucu 5 kişi öldü, yaralanan 19 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Kastamonu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu da 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.