Tatilciler teknelerle Suudi prensin yatına akın etti; korumaların sayısı 16'ya çıkarıldı

85 metrelik kiralık lüks yat ile Bodrum kıyılarına demirleyip 4 gündür partiler veren Suudi Prens Nevaf el Suud bölgenin ilgi odağı oldu. Prensi görmek için bazı tatilciler botlarla, teknelerle yata yaklaşınca çevredeki korumaların sayısı 6’dan 16’ya çıkarıldı. Prens, ekibiyle gittikleri bir beach club’a başka müşteri aldırmadı ve 60 bin Euro hesap ödedi.

Doğan Haber ajansı'ndan Yaşar Anter'in haberine göre, Bodrum’a dünyanın en pahalı kiralık yatıyla gelen ve dört gündür verdiği partilerle dikkatleri çeken Suudi prensler, bölgede ilgi odağı oldu. Prensler ve misafirlerini görmek isteyen tatilciler, teknelerle yata yaklaşmaya çalıştı. Yoğun ilgi karşısında Suudi korumaların sayısı artırıldı.

Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden Savunma Bakanı Prens Muhammed el Suud, Prens Nevaf el Suud, oğulları Şeyh el Ahmet ve Şeyh el Sabır’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, Ukrayna, Rusya, İngiltere, Hollanda ve Moldovalı model olduğu belirtilen 10 kadınla, geçen cumartesi Bodrum’a geldi.

Haftalık 1 milyon Euro’yla dünyanın en pahalı kiralık yatı 85 metrelik ‘Solandge’da tatil yapan Suudi kraliyet üyeleri, Bodrum’un Yalıkavak, Küdür, Gümüşlük, Hacı Mehlem, Kisebükü koylarında demir attı.

Koruma sayısı arttırıldı

Kraliyet üyelerini, Suudi Arabistan Büyükelçiliği bünyesindeki özel korumalar botlarla taşıdı. Bölgede günün konusu haline gelen yatı görmek isteyen tatilciler, bot ve teknelerle yakınına akın edince, güvenlik önlemleri artırıldı. Yatın özel güvenlik ekibinin yanı sıra Suudi korumaların da sayısı 6’dan 16’ya çıkarıldı.

Beach club kapattılar

İki farklı beach clup’ta eğlenen prenslerin bir beach clup’taki özel eğlencesinde,doğum günü kutlaması da yapıldı. Fly The Moon isimli İngiliz orkestrası ve dansçıları özel olarak getirildi. 60 bin Euro ödenen eğlence nedeniyle beach club’a 5 saatboyunca müşteri kabul edilmedi. Akşam korumarla yata dönen prensler jet skiye bindi, su sporları yaptı. Prensler, Apostol Adası açıklarında dalış yaptı.