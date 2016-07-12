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Ahmet Hakan'dan Suudi Arabistan Prensi'ne: Bodrum'da 10 mankenle sefa sürüyorsunuz, bir yaptırımı yok mu?

"Pirelli takvimi için çekim yapar gibi takılmanız hangi jetski’ye sığar?"

12 Temmuz 2016 14:01

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Bodrumda yat güvertesinde eğlenirken görüntülenen Suudi Arabistan Prensi Nwaf Al Saud'a yönelik yazdığı mektupta, "Hanedanınızın hüküm sürdüğü Suudi Arabistan'da kadınlar tepeden tırnağa örtülürken ve kadınların araba kullanmalarına bile izin verilmezken, sizin 10 manken kadınla Pirelli takvimleri için çekim yapar gibi takılmanız bırakın vicdanı falan, hangi jetskiye sığar" dedi. Hakan, "Bodrum sahillerinde tangalı mankenlerle zevkusefaya dalmanın bir yaptırımı yok mu sizin kitabınızda?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın, "10 mankenle Bodrum'da sefa süren Suudi Prens'e açık mektup" başlığıyla yayımlanan (12 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

10 mankenle Bodrum'da sefa süren Suudi Prens'e açık mektup

Sayın Prens...

1 haftalık kirası 1 milyon Euro olan mega lüks bir yat kiralamışsınız.

Şimdi size “o kadar parayla Suriyeli mülteciler için Cidde’nin TOKİ’sinden en az 80 tane ev alınırdı” falan demek de mümkün ama ben işin o kısmına girmeyeceğim. 

* 

Sayın Prens...

Benim takıldığım nokta başka...

 Hanedanınızın hüküm sürdüğü Suudi Arabistan’da kadınlar tepeden tırnağa örtülürken ve kadınların araba kullanmalarına bile izin verilmezken...

Sizin 10 manken kadınla Pirelli takvimleri için çekim yapar gibi takılmanız bırakın vicdanı falan, hangi jetski’ye sığar?

*

Sayın Prens...

Kabirleri bile dümdüz edecek ve en masum türbe ziyaretini bile şirk sayacak denli radikal dini görüşlere sahip olan mezhebiniz, böyle aşırı seksi, böyle süper dünyevi, böyle Sodom ve Gomore usulü tantana konusunda fıkhi bir hüküm vermiyor mu?

 * 

Sayın Prens... 

Egemen olduğunuz ülkenizde gariban bir Bangladeşli yanlışlıkla bir kadına yan gözle baksa... Hemen “Vay zinacı vay” diyerek pamuk elleriniz olanca anlayışsızlıkla kılıçlarınıza giderken...

Bodrum sahillerinde tangalı mankenlerle zevkusefaya dalmanın bir yaptırımı yok mu sizin kitabınızda?

* 

Sayın Prens...

Gerçek İslam ve gerçek Vahhabilik aslında bu mudur?

Eğer buysa... 

Gerçek ikiyüzlülük nedir? 

Bir tanımlar mısınız lütfen.

 

 

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