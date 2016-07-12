Suudi Arabistan Prensi, Bodrum'da 10 mankenle alem yaptı

Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından biri olan ve 4 gün önce Bodrum’a demirleyen İngiliz bayraklı mega lüks yat ’Solandge’nin sır gibi saklanan konuklarının Suudi Arabistan Prensi Nawaf Al Saud, yakınları ve konukları olduğu ortaya çıktı.



Prens Nawaf bin Abdulaziz Al Saud ve beraberindekiler, Hacımehlem Koyu’nda su sporları yapıp, yatın güvertesinde 10 mankenle çalan müzikler eşliğinde dans edip eğlendi.



Suudi Kraliyet ailesi, akşam yemeğini ise Yalıkavak Mahallesi’ndeki lüks bir restoranda yerken, bin euro bahşiş bıraktı.