Tatavla Sahne nisanda 20 farklı oyunla perdelerini açıyor

Tatavla Sahne nisan ayında 20 farklı oyunla 28 kez perde diyecek. Sahnede 'Aktör Kean', 'Antigone' ve Selim İleri’nin eserinden sahneye konulan "Allahaısmarladık Cumhuriyet" 6 temsille seyirciyi selamlayacak.

Tatavla Sahne’de yer alacak diğer oyunlar da şöyle:

Tiyatro 21'den Meksika'da korkusuzca maceraya atılan iki gencin hikayesini anlatan Hey Mexico;

komik ve esrarengiz hikayesiyle Bi Takım Oyuncular'dan Şey;

Rus yönetmen Yuri Bykov'un yazıp yönettiği, beyaz perdede büyük yankı uyandıran The Fool adlı ödüllü filminin uyarlamasıyla Ya Da Tiyatro'dan Enayi;

Ufuk Sanat Tiyatrosu'ndan komik ve ilgi çekici konusuyla Bir Tutam Şaşkın Hesap;

Cem Başeskioğlu yönetmenliğinde Dramatik Manevralar ekibinden Oğlan Bizim Kız Herkesin;

kadınlara yönelik cinayetlerin, tacizin, tecavüzün ve şiddetin nasıl bir açık yara olduğunu işleyen Tiyato Martı'nın Uçlar'ı;

iki kadının içinde bulundukları zamana sordukları sorularla başlayan yolculukları anlatan Proje Difüzyon'dan Tevatür;

alışıgelmiş Romeo ve Juliet'i değişik bir tasvirle sahneye koyan Sahne Altı'dan Romeo ve Juliet’in Tarifsiz Hikayesi;

Cibalı Oyuncuları'ndan Sıradanlar;

zihinsel engelli oyunculardan oluşan ve onların hayatlarını anlatan Yön Sanat Atölyesi'nden Duvar;

Merve Engin’in tek kişik performansı Kıyıya Oturmanın Böylesi;

Başka Tiyatro'dan Gizli Oturum;

geçtiğimiz ay Tatavla Sahne’de prömiyerini yapan Barış Gönenen'in yönettiği Eve Dönüş;

yokluk ve varolma hislerinin çarpışmasında kaybolan insanın, özgüvenini nasıl yitirdiğini konu alan Menfi Tiyatro'dan Liza Uyuyor;

Şaft'ın kara komedi oyunu Siz Tek Ben Hepiniz;

Civan Civanova'nın yazıp Ömer Köse'nin yönettiği Ful Yaprakları ve Ömer Köse’nin tek kişilik oyunu Palyaço Burunluydu Yalnızlık oyunları nisan ayı boyunca Tatavla Sahne’de seyircilerini bekliyor olacak.

Tatavla Atölye, nisan ayında da Jale Karabekir’le Kadın / Beden, Aslı Tohumcu ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve Eraslan Sağlam ile Dramaturji, Konuşma, Temel Oyunculuk, İleri Oyunculuk, Konservatuvara Hazırlık atölyelerini ay boyunca sürdürüyor.