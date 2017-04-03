21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı

Bu yıl, 21. kez verilecek olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin aday listesi açıklandı.
Rahmi Koç Müzesi'de adayların açıklandığı etkinlikte konuşan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün "Çok güzel bir sezon geçirdik. Tiyatro hayatın gizemlerini hatırlamaya devam etti" dedi. Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın oyuncu Afife Jale anısına verilen ödüllerin adayları açıklanırken bu sene hayatını kaybeden usta oyuncular "Hepsinden çok şey öğrendik" sözleriyle anıldı.
Prof. Dr. Tangün bu sezon İstanbul'da 200'ün üzerinde oyun sergilendiğine işaret ederek, 155 oyunun ilk kez sahneye konduğu belirtti.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerinin geçen sürede Türkiye'deki tiyatro ile bütünleştiğini vurgulayan Haldun Dormen ise, "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri tam 21. kez tiyatromuzu bir araya getiriyor, ödüllendiriyor, gururlandırıyor. Bu kadar benimsenmesinin tek nedeni ise, hiçbir beklenti içerisine girmeksizin sadece tiyatromuza hizmet ediyor oluşu. Yarattığı heyecan ve ürettiği değer neticesinde de ülkemizde kültür sanat adına güzel örnekler verildiğinde tam 21 yıldır akla gelen tek etkinlik Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri oluyor" ifadesini kullandı.
İşte adaylar
Ödüllere aday gösterilenler, şu şekilde:
Yılın En Başarılı Yönetmeni adayları
Şahika Tekand - Godot'yu Beklerken
Nurkan Erpulat - Gülünç Karanlık
Murat Daltaban - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?
Çağ Çalışkur - Yen
Mehmet Birkiye - Akciğer
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları
Merve Dizdar - Yutmak
Nergis Öztürk - Akciğer
Elif Ürse - Gülünç Karanlık
Gizem Güçlü - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?
Pınar Akkuzu - Şatonun Altında
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları
Bora Akkaş - Yen
Şerif Erol - Vanya, Sonya, Maşa ve Spike
Mert Turak - Karıncalar Bir Savaş Vardı
Cem Bender - Godot'yu Beklerken
Alican Yücesoy - Gülünç Karanlık
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları
Cenk Dost Verdi - Joko 'nün Doğum Günü
Yiğit Özşener - Godot'yu Beklerken
Köksal Engür - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?
Erol Ozan Ayhan - Gülünç Karanlık
Onur Berk Arslanoğlu - Godot'yu Beklerken
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları
Ayşe Günyüz - Hedwig ve Angry Rich
Esra Ruşan - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?
Neslihan Yeldan - Yen
Yelda Baskın - Gülünç Karanlık
Elif Ürse - Köpeklerin İsyan Günü
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı adayları
Cem Yılmazer - Gülünç Karanlık
Murat Daltaban - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?
Meryem Bayram - Ev'vel Zaman
Eylül Gürcan - Karıncalar Bir Savaş Vardı
Esat Tekand - Godot'yu Beklerken
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı adayları
Tomris Kuzu - Gülünç Karanlık
Makbule Mercan - Joko'nun Doğum Günü
Aslı Filinta - Tüy kalemler
Gülden Arsal ve Pınar Akkuzu - Şato'nun Altında
Gamze kuş - Macbeth
Yılın En Başarılı Sahne Müziği adayları
Ayşe Tütüncü - Krem Resimler
Oğuz Kaplanı - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?
Tolga Çebi - Karıncalar Bir Savaş vardı
Çağrı Beklen - Corilanis
Çağrı Beklen - Kundakçı
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı adayları
Cem Yılmazer - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?
Mustafa Bal - Tüy Kalemler
Şahika Tekand - Godot'yu Beklerken
Mahmut Özdemir - Karıncalar Bir Savaş Vardı
Cem Yılmazer - Gülünç Karanlık
Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Adaylar
Berker Güven - Yen
Cem Yiğit Üzümcüoğlu - Troas
İdil Sivri Tepe - Yen
Efe Tuncer - İstila
Tuğçe Yolcu - Yuva
Yılın En Başarılı Prodüksiyonu adayları
Studio Oyuncuları - Godot'yu Beklerken
Bakırköy Belediye Tiyaroları - Gülünç Karanlık
Dot - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız
Craft - Yen
Fiziksel Tiyatro Araştırmaları - Şatonun Atında
Ödül töreni 24 Nisan'da
Gecede ayrıca, "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü"ne Işıl Kasapoğlu, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü"ne Murat Mahmutyazıcıoğlu, "Yapı Kredi Özel Ödülü"ne ise Ayla Algan'ın layık görüldüğü açıklandı. Holdun Dormen Özel Ödülü de Hedwig ve Angry Rich'e verildi.
Ödül töreni, 24 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.