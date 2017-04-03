21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı

Bu yıl, 21. kez verilecek olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin aday listesi açıklandı.

Rahmi Koç Müzesi'de adayların açıklandığı etkinlikte konuşan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün "Çok güzel bir sezon geçirdik. Tiyatro hayatın gizemlerini hatırlamaya devam etti" dedi. Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın oyuncu Afife Jale anısına verilen ödüllerin adayları açıklanırken bu sene hayatını kaybeden usta oyuncular "Hepsinden çok şey öğrendik" sözleriyle anıldı.

Prof. Dr. Tangün bu sezon İstanbul'da 200'ün üzerinde oyun sergilendiğine işaret ederek, 155 oyunun ilk kez sahneye konduğu belirtti.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerinin geçen sürede Türkiye'deki tiyatro ile bütünleştiğini vurgulayan Haldun Dormen ise, "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri tam 21. kez tiyatromuzu bir araya getiriyor, ödüllendiriyor, gururlandırıyor. Bu kadar benimsenmesinin tek nedeni ise, hiçbir beklenti içerisine girmeksizin sadece tiyatromuza hizmet ediyor oluşu. Yarattığı heyecan ve ürettiği değer neticesinde de ülkemizde kültür sanat adına güzel örnekler verildiğinde tam 21 yıldır akla gelen tek etkinlik Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri oluyor" ifadesini kullandı.

İşte adaylar

Ödüllere aday gösterilenler, şu şekilde:

Yılın En Başarılı Yönetmeni adayları

Şahika Tekand - Godot'yu Beklerken

Nurkan Erpulat - Gülünç Karanlık

Murat Daltaban - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?

Çağ Çalışkur - Yen

Mehmet Birkiye - Akciğer

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları

Merve Dizdar - Yutmak

Nergis Öztürk - Akciğer

Elif Ürse - Gülünç Karanlık

Gizem Güçlü - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?

Pınar Akkuzu - Şatonun Altında

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları

Bora Akkaş - Yen

Şerif Erol - Vanya, Sonya, Maşa ve Spike

Mert Turak - Karıncalar Bir Savaş Vardı

Cem Bender - Godot'yu Beklerken

Alican Yücesoy - Gülünç Karanlık

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları

Cenk Dost Verdi - Joko 'nün Doğum Günü

Yiğit Özşener - Godot'yu Beklerken

Köksal Engür - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?

Erol Ozan Ayhan - Gülünç Karanlık

Onur Berk Arslanoğlu - Godot'yu Beklerken

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları

Ayşe Günyüz - Hedwig ve Angry Rich

Esra Ruşan - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?

Neslihan Yeldan - Yen

Yelda Baskın - Gülünç Karanlık

Elif Ürse - Köpeklerin İsyan Günü

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı adayları

Cem Yılmazer - Gülünç Karanlık

Murat Daltaban - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?

Meryem Bayram - Ev'vel Zaman

Eylül Gürcan - Karıncalar Bir Savaş Vardı

Esat Tekand - Godot'yu Beklerken

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı adayları

Tomris Kuzu - Gülünç Karanlık

Makbule Mercan - Joko'nun Doğum Günü

Aslı Filinta - Tüy kalemler

Gülden Arsal ve Pınar Akkuzu - Şato'nun Altında

Gamze kuş - Macbeth

Yılın En Başarılı Sahne Müziği adayları

Ayşe Tütüncü - Krem Resimler

Oğuz Kaplanı - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?

Tolga Çebi - Karıncalar Bir Savaş vardı

Çağrı Beklen - Corilanis

Çağrı Beklen - Kundakçı

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı adayları

Cem Yılmazer - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?

Mustafa Bal - Tüy Kalemler

Şahika Tekand - Godot'yu Beklerken

Mahmut Özdemir - Karıncalar Bir Savaş Vardı

Cem Yılmazer - Gülünç Karanlık

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Adaylar

Berker Güven - Yen

Cem Yiğit Üzümcüoğlu - Troas

İdil Sivri Tepe - Yen

Efe Tuncer - İstila

Tuğçe Yolcu - Yuva

Yılın En Başarılı Prodüksiyonu adayları

Studio Oyuncuları - Godot'yu Beklerken

Bakırköy Belediye Tiyaroları - Gülünç Karanlık

Dot - Nefesinizi Nasıl Tutarsınız

Craft - Yen

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları - Şatonun Atında

Ödül töreni 24 Nisan'da

Gecede ayrıca, "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü"ne Işıl Kasapoğlu, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü"ne Murat Mahmutyazıcıoğlu, "Yapı Kredi Özel Ödülü"ne ise Ayla Algan'ın layık görüldüğü açıklandı. Holdun Dormen Özel Ödülü de Hedwig ve Angry Rich'e verildi.

Ödül töreni, 24 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.