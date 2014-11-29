'Taşınamayacak ağaç yoktur'

Yalova’da yapılacak köprülü kavşak projesi kapsamında Yalova Belediyesi’nin 158 ağacı kesmesi büyük tepki yarattı. Uzmanlar ise ‘Söküp alma şansımız yoktu’ diyen Başkan Vefa Salman’ın aksine o ağaçların taşınabileceğini söyledi.

Hasan Cem Özel ve Damla Güler’in Milliyet’te yer alan haberine göre, Yalova’nın Tonami Meydanı’nda 158 ağacın kesilmesinin yankıları sürüyor. Karayolları’nın yapacağı köprülü kavşak projesi için önceki gün kesilen ağaçlar dün Sabah saatlerinde belediye ekiplerince kaldırılarak, depoya götürüldü. Kesilen ağaçların çınar, çam ve palmiye ağaçları olduğu öğrenilirken, belediye yetkilileri ise kesilen ağaçların yardıma muhtaç ailelere ve doğalgaz kullanmayan belediye personeline yakacak olarak verileceğini söyledi. Ağaç kesimini “katliam” olarak değerlendiren çevreciler ise ayakta. Yalova Platformu üyesi bir grup dün kesime tepki için belediye binası önünde eylem yaptı. Binaya siyah çelenk bırakan grubun sözcüsü avukat Zeki Öçal, Başkan Vefa Salman’ı eleştirdi.

‘Atatürk o şartlarda köşkü yürüttü’

Öçal, “Burada kesilen 18 çınar ağacı yaklaşık 50-60 yaşındaki ağaçlardı. Bunların nakli mümkün değil ama onların dışındaki ağaçların nakli mümkündü. Bunu yapacak araç sanırım BursaBelediyesi’nde varmış. Başkandan, Yürüyen Köşk ile kesilen ağaçlar arasındaki mesafeyi ölçmesini istiyoruz. Bu eylemiyle Vefa Salman’ın doğa düşmanı, ağaç katliamcısı olduğunu ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öçal, 2 yıl sonra Körfez Otobanı yapıldığında kavşağın yapımına gerekçe gösterilen trafik yükünün ortadan kalkacağını savunarak, “Yalova’nın Taş ocakları için de yaklaşık 200 bin ağaç kesilecek. Biz bununla ilgili de çalışma yürütüyoruz” dedi.

Yalova Platformu üyesi Arif Ekim de, kesilen genç fidanların taşınabileceğini belirterek, “Burada palmiyeler de vardı. Palmiyelerin kökü yoktur. Bir vinç getirseniz palmiyeyi yükler kamyona götürüp müsait bir yere dikebilirsiniz. Ama aceleleri vardı. Hepsini kestiler. Atatürk, 1930 yılı şartlarında bir dal için köşkü 480 santimetre yürüttü. Siz şimdi Atatürk, altı ok deyip burada bu vahşeti yapıyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yok” diye konuştu.

Trafiktekiler de tepkili

Ağaçların kesildiği Yalova Tnoami Meydanı’nda sıkışan trafikte bekleyen sürücüler dahi ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Yapılanın katliam olduğunu söyleyen şoförlerin eleştirileri trafikte meyve ve su satanlar da eşlik etti.

Bu arada AKPli 9 belde ve ilçe belediye başkanı olaya tepki olarak 2023 çınar ağacı dikme kararı aldı.

‘Sökemeyiz’ dedi ama...

Bu arada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 25 Kasım günü henüz ağaçlar kesilmemişken yaptığı açıklamada, projenin hayata geçmesi için ağaçları kesmek zorunda olduklarını belirterek, “Gerçekçi olmak lazım. Orası orman değil. Telafisi olmayan ağaçlar da yok. 100 yıllık ağaç olsun orada kesmeyelim. Şu da var; teknolojiyi sonuna kadar araştırdım. Türkiye’de 30 santimetre çap büyüklüğünde bir ağacı sökecek ne ekipman, ne makine, ne teknoloji var. Dolayısıyla onları söküp alma şansımız yok, kesilecek” ifadelerini kullanmıştı. Ancak uzmanlar ise Salman’la aynı görüşte değil.

‘Her ağaç taşınır’

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik: “Tam olarak ağacı görmedim ancak 30 - 40 cm çapında gövdeye sahip ağaçlar rahatlıkla taşınabilirler. Burada önemli olan ağacın gövde genişliğidir; ağacın gövdesi genişledikçe taşınması da gittikçe zorlaşır. Ancak sadece taşıma yöntemi ve süresi değişir. 30 santimetre çapında ağaçlar makinalarla kolay bir şekilde sökülüp, önceden hazırlanmış olan yerlerine koyulabilirler fakat daha geniş çaplı ağaçlar, kasalama yöntemiyle taşınabilirler. Özellikle çınar ağaçlarının dayanıklığı çok daha fazladır. Taşınamaz ağaç yoktur, her ağaç taşınabilir ve ürkütücü bir maliyeti yoktur. Biliyorsunuz, Amerika’da 800 yaşında bir meşe taşındı. Türkiye’de de bunun çokça örneği var.”

‘Boyu ve yaşı önemli’

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay: “Basından gördüğüm kadarıyla ağaçlar kalın çaplı ağaçlar. Her türlü ağaç taşınabilirdir. Ağaçların boyu ve yaşı önemli. Ağaçların gövdesi büyüdükçe taşınmaları da zorlaşır. Örneğin büyük gövdeli ağaçlar için bu süreç 3 yıl alabilir. Ağacı üç eşit parçada birinci her yıl bir parçasını taşıyarak nakledebiliriz. Burada önemnli olan ağacın etrafının ve konumunun nasıl olduğudur. Teoride taşınamaz bir ağaç yoktur.”