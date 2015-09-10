Taşgetiren: Melek İpek, oğlunun gazetesi Bugün için 'Nefret ediyorum yayınlarından' demişti!

Star başyazarı Ahmet Taşgetiren, bir dönem kendisinin de yazdığı Bugün gazetesi ile Bugün TV ve Kanaltürk'ü de bünyesinde barındıran İpek Medya Grubu'nun bağlı olduğu Koza-İpek Holding'e yapılan operasyonu bugünkü (10 Eylül 2015) köşesine taşıdı. Ahmet Taşgetiren, Bugün’den ayrılmaya karar verdiğinde grubun sahibi Akın İpek’in annesi Melek İpek’in kendisini arayarak “Ben de nefret ediyorum Bugün’ün yayınından” dediğini öne sürdü.

Taşgetiren, yazısında "Bilmiyorum şu anda Melek Hanım ve Akın bey gazetenin, tv’lerin, daha ötede Samanyolu grubunun, Zaman’ın, yılların İslam karşıtı gazete ve televizyonlarıyla aynı paralelde yayın yapmaları karşısında ne düşünüyorlardır?" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Taşgetiren'in iddialarına bir açıklamayla yanıt veren Akın İpek, "Yalan söylemek, iftira atmak üstelik medya yolu ile caiz midir?" diye sordu.

Ahmet Taşgetiren’in Star gazetesinin bugünkü nüshasında “İpek ailesi ve yayınlar üzerine...” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Medya.. Terör.. Duruş... Gülen hareketi... Girilen ittifaklar...

Bugün bu konuları, İpek ailesi ve benim Bugün günlerim ekseninde değerlendirmek istiyorum. Kimbilir, belki bir vicdan sorgulamasının kapısını zorlarım:

İpek Ailesi ile bir hukukum oldu, o hukuku gözetirim. Doğrusu gerek anne Melek İpek Hanım, gerekse Akın İpek hakkında Bugün’de yazdığım dönemlerle ilgili izlenimim olumlu. Ben gazeteden ayrılırken de üzüldüklerini biliyorum.

Medyada yer alan İpek ailesinin ekonomik ilişkilerine dair iddialar ve cevaplar konusunda en azından şu anda söyleyeceğim bir şey yok.

Akın İpek’in Fethullah Gülen’e “Bir tebessümüne servetimi veririm” diyecek ölçüde sevgi beslediği, kendi ifadelerine yansımış bulunuyor. Bu sebeple o harekete destek vermiş olmaları da tabii.

Şu anda Fethullah Gülen hareketi “Terör örgütü” olarak nitelendiği ve “Paralel devlet yapılanması” hüviyetiyle MGK gündemine girdiği için, o yapı ile ilişkinin “terörle ilişki” kapsamında değerlendirilmesi, dolayısıyla İpek ailesinin o yapı ile ilişkisinin bu yönden yargı takibine girmesi söz konusu. Ancak böyle bir takibat var mı bilmiyorum.

Akın İpek’in bir işadamı olarak işin tabiatı gereği kendi şirketleri bünyesinde bir “Paralel Yapı”ya göz yummayacağını düşünebiliriz. Sanırım bu konudaki tavırla tutarlı olarak Gülen hareketine yönelik “Paralel yapı” iddiası karşısında da, Bugün tv’de “Siz paralel misiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“-Değilim! Benim devlet içerisindeki yapılanmalarla, bir abinin fısıldamasıyla iş yapanlarla ilgim yok.”

Ayrıca, devlet içinde böyle bir yapılanma varsa, onların tasfiyesinin de normal olduğunu ifade etti.

Ancak bundan sonrasında durum karmaşıklaşıyor.

Mesela Gülen hareketinin devlet içinde bir yapılanma oluşturduğu iddiaları karşısında bir kanaat belirtmiyor.

Buna mecbur mu, diye sorulabilir. Tabii ki herhangi bir insanın şu veya bu konuda hükümetle, devletle aynı kanaati paylaşması mecburiyeti yok.

Ancak sade bir insanın böyle bir mecburiyeti olmasa da bir medya patronu iseniz ve sahip olduğunuz medya organları tavır koyuyorsa, sizin ondan kendinizi soyutlamanız, sanki her şey kendi dışınızda cereyan ediyormuş gibi davranmanız mümkün olmaz.

Şöyle bir soru sorayım:

-Şu anda Bugün gazetesi, tv’si, Kanaltürk televizyonu, mesela devletin “Paralel yapı” hassasiyetini önemseyip, Gülen hareketini sorgulayan bir yayın yapsaydı, Akın Bey’in tavrı ne olurdu?

Öyle bir durumda ya Gülen’le ilişkilerini yeniden değerlendirme, ya da yayını sorgulama tavrına girmez miydi?

Şunu anlayabilirim:

Bir medya grubu olarak ülkede şu veya bu gruba yönelik yapılan haksızlıklara karşı çıkabilirsiniz. Bu noktada hak - hukuk, özgürlük duyarlılığı, aldığınız tavrı meşru hale getirebilir.

Ancak, diyelim bir “Paralel yapı” var ve ülkenin güvenlik kurumları bunu hayati bir sorun olarak görüyor. Üstelik, bu yapıya 12 yıl boyunca ülkenin bir çok kaynağını aktaran, bu yapı ile akraba bir siyasi çizgi de “Paralel yapı” tarafından vurulmak istendiği çığlığını atıyor.

Sormak istiyorum:

-Akın Bey, bir defacık olsun önemsemedi mi, Melek Hanım’ın “Kardeş” diye nitelediği siyasi yapının çığlığını? Bir Cemaat yapılanmasının asla girmemesi gereken savaş ortamına dair, Gülen Camiasına yönelik bir tek sözü olamaz mıydı? En azından adeta metamorfoz geçiren Cemaatin geleceği adına dostça bir ikaz sorumluluğu hissetmediler mi?

Bugün’ün genel yayın yönetmeni, “Akın Bey’in gazetenin görsel yapısı ile çok ilgilendiğini” söylemişti bana.

Merak ediyorum, acaba gazetenin görselliği ile bu kadar ilgili iken muhtevasına ilişkin bir değerlendirmesi olmadı mı Akın Bey’in?

Burada bir özel bilgiyi paylaşmak istiyorum:

Ben gazeteden ayrılacağımı bildirince hem Akın Bey aradı, hem Melek Hanım. Gazetenin yayınları üzerinde de konuştuk Melek Hanım ile, o da çok rahatsızdı Bugün’ün o günlerdeki yayınından. Şu söz ona aittir:

-Ben de nefret ediyorum Bugün’ün yayınından.

Evet, bu söz ona aittir.

Bilmiyorum şu anda Melek Hanım ve Akın bey gazetenin, tv’lerin, daha ötede Samanyolu grubunun, Zaman’ın, yılların İslam karşıtı gazete ve televizyonlarıyla aynı paralelde yayın yapmaları karşısında ne düşünüyorlardır?

Gazeteye, tv’lere taşınan simalarla kendi yürekleri arasında bir paralellik görüyorlar mıdır?

Şu terörle mücadeleyi, şehitleri bile “Erdoğan’ı vurabilmek” için kullanma tavrı içlerini yakıyor mudur?

Gülen Camiasının seyir defteri hakkında en küçük bir tereddütleri yok mudur? Böyle durumlarda en azından uyarmak da bir sorumluluk değil midir?

Son söz: Dilerim yazımı kalben okurlar.

Akın İpek'ten cevap geldi

Zaman'da yer alan habere göre, Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Ahmet Taşgetiren'in bugünkü yazısında kendisiyle ilgili iddialara cevap verdi.

O açıklama şöyleme:

Ahmet Taşgetiren hocamız,

yazısında bana yer vermiş.

Özet olarak medyamızdaki yayınları

tasvip etmiyor.

Bizim de sorgulamamızı istiyor.

Hocam,

Medya sadece sahibinin sesi olmaz.

Başka görüşlere de yer verir.

Hepsine katılmaz, hepsini tasvip etmezsiniz.

Fakat saygı gösterirsiniz.

Yeter ki yalan, hakaret, iftira olmasın.

Bizim medyanın yapmayacağı tek şey budur.

Sorun oradan kaynaklanıyor.

MEDYA, HATALAR DÜZELTİLSİN

TOPLUMSAL YARALAR İYİLEŞSİN,

YANLIŞLARDAN DÖNÜLSÜN DİYE

ELEŞTİRİYOR VE BU ZARAR VERMEZ,

FAYDA SAĞLAR.

Anlaşılmayan tarafı burası.

Hocam, benim de size sorum var...

- Yalan söylemek, iftira atmak üstelik medya yolu ile caiz midir?

- Yüzde doksan dokuzu masum olan bir kasaba halkı veya camia

herhangi bir sebep ile çoluk çocuk toptan infaz edilebilir mi?

Son olarak;

Ülkemizde, bu kadar derin acıların yaşandığı günlerde

böyle tartışmalara girmeyi hiç istemezdim.

Tekrarlandığı için cevap vermeye mecbur kaldım.

Şehitlerimize Allah'tan (cc) rahmet,

yakınlarına da sabır diliyorum.

Akın İpek