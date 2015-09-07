Bülent Arınç: Melek İpek bir iyilik meleğidir, bugün olsa yine elini öperim

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek’in elini öptüğü fotoğrafla ilgili olarak "Melek İpek bir iyilik meleğidir. Elini öpmek suç değildir. Bugün olsa yine öperim" dedi. Arınç, 1 Kasım seçimlerinde aday olmama kararının kesin olduğunu söyledi.

DHA’nın haberine göre; Bursa merkezli yayın yapan bir televizyon programına katılan Bülent Arınç, Melek İpek’in elini öptüğü fotoğrafın medyaya yansımasına ilişkin açıklamada bulundu: "Melek İpek bir iyilik meleğidir. Elini öpmek suç değildir. Bugün olsa yine öperim. Elini öpen onlarca bakan ve milletvekili arkadaşımız var. Ama nedense onların görüntüleri ortada yok."

'2019 çağırırlarsa, düşünürüm'

7 Haziran’da aktif siyaset hayatını noktalayacağını açıkladığını belirten Arınç, "Bir yerde nokta koymasını bilmeli. Zirvede terk etmek lazım. Arkasından ‘yeter artık’ bağırılmamalı. Ben bunu 1-2 yıl öncesinden söyledim. Aday olmayan diğer arkadaşlarım da benimle aynı düşüncede. 3 dönem kuralının kalkacak olması bizim için önemli değil. Yaptıklarını kafi gördüler. Bursa’da iyi işler yaptım. Bu kararımı henüz yüz yüze Başbakan Ahmet Davutoğlu’na söylemedim. Kendisiyle konuşacağım. Beni kıracağını zannetmiyorum. 2019’da yeniden bize görev düşerse, çağırırlarsa düşünürüm. Ama o tarihe kadar kimse bizi ellemesin" dedi.

Aday listeleri ile ilgili görüşlerini de açıklayan Arınç, 7 Haziran’da seçilen isimlerin büyük ölçüde yerlerini muhafaza etmeleri gerektiğine inandığını söyledi.

Seçilenleri rencide etmeden liste yapılacağını kaydeden Arınç, AK Parti’nin oyunun 2-3 puan yükseldiğini ancak bunun tek başına iktidar olmaya yetmediğini de söyledi. Arınç, seçime kadar bu oranın artacağını düşündüğünü de ifade etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Duman’a yönelik paralelci suçlamalarına sert tepki gösteren Bülent Arınç, şunları söyledi:

‘Yok edilmesi gereken alçak’

"Bunlar çok ahlak dış yayınlar. Masum insanları paralelci olmakla suçlayan çete ortaya çıktı. ‘Çocuğunu cemaat okullarına göndermişti, bunlar paralelcidir’ diyen yok edilmesi gereken alçaktır. Ben de çocuklarımı bu okullara gönderdim. Bu suçsa başında ben varım. Bana gücü yetmeyenler bu okullardan mezun pırıl pırıl gençlerimizi suçlamaya kalkarlarsa arkalarında olurum. Kendime yapılmış kabul ederim. İl kongresinden önce Süleyman Soylu’nun Abdullah Duman’ı istemediği söylediğinde kendisini arayıp bunları söylemiştim. Bunların kim olduklarını da biliyoruz. Birkaç kişiler. Bursa’da kalsam hepsinin işini bitirirdim. Cemalletin Bey ve ekibi görevinin başındadır."

Aday listeleri ile ilgili görüşlerini de açıklayan Arınç, 7 Haziran’da seçilen isimlerin büyük ölçüde yerlerini muhafaza etmeleri gerektiğine inandığını söyledi.