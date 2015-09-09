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Koza İpek Grubu'na ikinci baskın

Geçen hafta salı günü Koza İpek Grubu'na operasyon düzenlenmişti

09 Eylül 2015 13:41

Bugün, Millet gazeteleri ile KanalTürk, Bugün televizyon kanallarını bünyesinde barındıran ve Akın İpek'in sahibi olduğu Koza İpek Holding'e ikinci baskın düzenlendi.

Geçen hafta Salı, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Anadolu Ajansı'nın (AA) "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı" iddiasıyla yapıldığını duyurduğu operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) dört sayfalık arama emri ile başlatılmıştı.

Gruba bağlı medya şirketlerinden Bugün TV, Twitter adresi üzerinden baskını duyurdu ve bir fotoğraf paylaştı. Grubun kanalları baskını canlı yayında verirken, Bugün gazetesi de baskını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Şirkete yapılan ikinci aramada, medya şirketlerinin dahil edilmediği, Koza Altın şirketlerinin hedef alındığı belirtildi.

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