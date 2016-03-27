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Taşeron mimar ve mühendisler aranıyor

Konya Meram Belediyesi kapsamlı bir taşeron çalışan ihalesi açtı.

27 Mart 2016 16:41

İhaleye göre, aralarında mimar, mühendis, makam şoförü, yönetici asistanı, makam sekterinin de bulunduğu 100 çalışan taşeron olarak istihdam edilecek. Kadro sınırlamaları nedeniyle bu uygulamaya gidildiği belirtildi.

Hürriyet’ten Hacer Boyacı’nın haberine göre, Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Mart’ta sonuçlanan ihalesi sonucu bu 100 personel işe alındı. İhale şartnamesine göre, 10 mimar ve mühendis, 3 makam şoförü ve yönetici asistanı, 2 makam sekreteri, 26 tekniker, 6 sekreter, 5 şoför, 23 veri giriş personeli, 25 büro personeli bu yolla istihdam edildi. 1 Ocak’a kadar taşeron olarak çalıştırılacak personele verilecek en yüksek maaş da, brüt asgari ücretin yüzde 111 fazlası olarak öngörüldü. Bu hesaba göre taşeron çalıştırılacak mimar ve mühendislerin maaşı 3 bin 500 TL’nin altında olacak. İhalenin sonuç ilanına göre, 1 Ocak 2017’e kadar geçerli olacak iş kapsamında, ihaleyi kazanan firmayla 3.2 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

 

Kadro sınırlamaları nedeniyle bu uygulamaya başvuruldu

 

Meram Belediyesi yetkilileri, yeni personel alımı olmadığını belirtirken, “Bu çalışanlar zaten bizimle çalışıyor. Biten sözleşmeyi yenilemek için böyle yapıldı” dedi. Kadro sınırlamaları nedeniyle bu yola başvurulduğunu belirten yetkililer şu bilgileri verdi:

“Biz büyük bir belediyeyiz. Şu anda bin 200 çalışanımızın 700’ü taşeron. Türkiye’deki belediyelerin büyük bir bölümü bu yola başvurarak, hizmetlerin aksamadan verilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz hafta hükümet taşeron çalışanlarla ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıkladı. Bu düzenlemenin detaylarını bekliyoruz. Taşeronlarla ilgili getirilecek sınırlamalar ve yeni düzenlemelere göre mevcut işlerimizi revize edeceğiz.”

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