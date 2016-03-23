Taşeron işçiler, özel sözleşmeli personel statüsüyle kadroya alınacak

Maliye Bakanı Nağci Ağbal, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün açıkladığı kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili konuştu. Ağbal, taşeron işçilerin yeni bir statü ile kadroya alınacaklarını söyledi ve bunun "özel sözleşmeli personel" statüsü olacağını belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ağbal, “Bu kişiler özel sözleşmeli personel olacak. 3 yıl da bir sözleşme yenilecek. 3 yıllık arayla bu statüler yenilenecek. Kadroya alındıktan sonra üç yıl sonra sözleşmeler yenilecek. Kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, işçi statüsü var. Yani bu yeni bir statü. Bu kişileri memur kadrosundan almıyoruz. Bu kişileri özel sözleşmeli personel olarak kadroya alacağız. Ama kamuda çalışan, kamu bünyesinde çalışan, yeni statüde çalışacaklar” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, belediye şirketlerinde çalışanların bu kapsama alınmadığını da belirtti. Maliye Bakanı, yeni statü ile kadroya alınacak işçilerin, emekli olana kadar haklarından faydalanacaklarını söyledi.

1 Kasım 2015 öncesi işe girme şartı

-1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam ediyor olmak

-Devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşımak.

-Henüz emekli aylığı almaya hak kazanmamış olmak

-65 yaşını doldurmamış olmak.

-Kamuda tam zamanlı hizmet veriyor olmak. (Kısmi zamanlı çalışanlar bu haktan faydalanamayacak)

-12 ay boyunca görev yapıyor olmak. (3, 6 ay gibi geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyecek.)

Sınav yapılacak

Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek.

Maaşlar mevcut aylıklar kadar olacak

Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde talepte bulunabilecek. İlgili kamu kurumları başvuruları aldıktan sonra şartların oluşup oluşmadığını değerlendirecek, devlet memuru olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak.

Kamuya alınan personele, şu anda aldıkları aylık üzerinden maaş verilecek. Bu kişiler hangi kurumun, hangi biriminde, hangi işi yapıyorlarsa aynı işi yapmaya devam edecek. Bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmayacak.