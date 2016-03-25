DİSK: Taşeron işçilerin kıdem tazminatları ve ikramiyeleri yok ediliyor

DİSK Genel Sekreteri ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kamuda çalışmakta olan taşeron işçilerin "özel sözleşmeli personel statüsü"ne geçirilmesiyle birikmiş kıdem tazminatı haklarının ortadan kaldırılacağını söyledi. Çerkezoğlu, bu işyerlerinde örgütlü sendikaların, toplus özleşmelerin ve taşeron sağlık işçilerine verilen 52 günlük ikramiyelerin yok edileceğini söyledi.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, Çerkezoğlu şöyle konuştu:

“Yapılan açıklamalara göre Hükümet tarafından ‘kadro’ ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan, kamudaki çalışma biçimlerini düzenleyen 657 sayılı yasadaki hiçbir statüye benzemeyen, tümüyle güvencesiz yeni bir statü icat ediliyor.”

"Taşeron firma değişse de var olan tüm kazanılmış haklarını sıfırlayacak"

Özel sözleşmeli personel uygulamasıyla sendikaların ve toplusözleşmelerin tasfiye edileceğini ifade eden Çerkezoğlu, “Taşeron sağlık işçisi arkadaşlarımızın 52 günlük ikramiye hakkı da yok ediliyor” dedi.

En önemli noktanın da geriye dönük hak kaybı ve kıdem tazminatlarının yok edilmesi olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, “10-15 yıldır kıdemi olanlar, yıllardır çalıştıkları işyerinde 50 tane taşeron firma değişse de var olan tüm kazanılmış haklarını sıfırlayacak ve sıfırdan işbaşı yapmış olacak” diye konuştu.

"Yeni statü güvencesiz"

Taşeron işçilerin hali hazırda aldıkları ücret üzerinden bu statüye geçeceklerini belirten Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Taşeron işçiye kadro değil, yeni bir güvencesiz statü geliyor. Yıllardır verdiğimiz mücadele ile kazandığımız sayısız mahkeme kararının, aklın ve vicdanın gereği yapılmalı, kamudaki taşeron işçiler tüm kazanılmış hakları ile birlikte daimi işçi kadrosuna geçirilmeli, sendika ve özgür toplusözleşme hakkı güvence altına alınmalı, taşeron çalıştırma tümüyle yasaklanmalıdır.”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çalışan taşeron işçi Ali Yılmaz da “Her sene haziranda kadro gelecek diyorlar. 8 senedir haziranı bekliyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı” dedi.