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Ekonomi

Taşeron işçilere kadro yolu açılıyor

İş sağlığı ve güvenliği paketiyle iş güvenliği uzmanlarının denetimlerinin önüne geçilecek

12 Kasım 2014 15:13

Geçen hafta 11 bakanla reel sektöre yönelik 9 alanda yapılacak reformları açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini içeren paketi kamuoyuna sundu. Madenlerin denetimi Enerji Bakanlığı tarafından yapılacak. Dava açarak asıl işi yaptığını mahkeme kararıyla ortaya koyan kamudaki taşeron işçilere, kadro yolu açılacak. Ancak bunun için kazanılan haklarından vazgeçmeleri gerekecek. 

 

Mühür kıran patrona hapis cezası verilecek

 

Takvim'den Hazal Ateş'in haberine göre, iş güvenliği uzmanlarının denetimlerinin önüne geçiliyor. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin ücretlerinin ödenebileceği bir fon kurulacak. İş kazası olmayan tehlikeli işyerlerine, prim desteği sağlanacak, yüzde 1 oranında prim kolaylığı ve teşviklerde de ayrıcalık getirilecek. Cezalar çalışan sayısına çarpılarak bulunacak. Çok tehlikeli işlerde faaliyet gösteren işyerlerinde cezalar yüzde 300'e varan oranda artıyor. Ölümlü iş kazası yaşanan işyerinde işveren kusurlu bulunursa 1 yıl kamu ihalelerine katılamayacak. İş güvenliği ihmallerinde cezalar artacak. Mühür kıran patrona hapis cezası verilecek. İnşaat firması kusurlu bulunduğunda yetki belgesi 2 yıla kadar askıya alınacak.

 

Baret takmayana ceza 

 

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmezse yazılı olarak uyarılacak. Uymazlarsa tazminatsız çıkarılabilecekler. Madenler ve tehlikeli işlerde baret bulundurma zorunlu olacak. Hem işçi hem işveren bu kurala uymazsa ceza alacak. Çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik zorunlu hale gelecek. Sertifikalı işçi çalıştırma zorunluluğu getirilecek.

 

İşçilerin sertifikalı olması zorunlu olacak

 

İşçilerin sertifika alması için süre verilecek. Gelecek yılın ilk yarısına kadar belli meslek dallarında işçilerin sertifikalı olması zorunlu olacak. Maden ihbar hattı kurulacak, maden işçileri başta olmak üzere vatandaşların bu hatları arayarak eksiklikleri, bildirmesi sağlanacak. Kiralama ile yapılan işlerde planlama yapılacak.

 

Taşerona kadro yolu

 

Dava açarak asıl işi yaptığını mahkeme kararıyla ortaya koyan kamudaki taşeron işçilere, kadro yolu açılacak. Ancak bunun için kazanılan haklarından vazgeçmeleri gerekecek. 

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