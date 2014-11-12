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Yaşam

Güvenlik önlemi çalışması yapan işçi düşerek öldü

İşçi Erdoğan Orhan, bina içindeki merdiven boşluğuna insanların düşmesini önlemek için file takmaya çalışırken yaşamını yitirdi

12 Kasım 2014 12:25

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan merdiven boşluğuna file asmak için kanca takan işçi 52 yaşındaki Erdoğan Orhan, 5'inci kattan düşerek öldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olay, Malatya karayolu üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi.

Bina içindeki merdiven boşluklarına insanların düşmesini önlemek için file konulmasına karar verildikten sonra işçi Erdoğan Orhan, çalışmaya başladı. Zemin kattan çalışmaya filelerin takılacağı kancaları çakarak başlayan Orhan, 5'inci kata kadar geldi. Orhan, burada çalışırken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Birinci kattaki merdiven kenarına başını çarpan Orhan, zemin kata çakıldı. Binada bulunan 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi ekiplerinin müdahale ettiği Orhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan'ın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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