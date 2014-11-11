T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafo bakımı yapan taşeron işçi akıma kapıldı

Bursa'da TEİAŞ'ın ana trafosunda bakım çalışması yapan taşeron işçisi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

11 Kasım 2014 00:53

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde Türkiye Elektrik İşletmeleri AŞ'nin (TEİAŞ) ana trafosunda bakım çalışması yapan taşeron işçisi 27 yaşındaki Semih Yavaş elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Pazar günü akşam saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Örnekköy bölgesinde bulunan fabrikalar bölgesindeki TEİAŞ'a ait ana trafo merkezinde meydana gelen olayda, enejerji sağlayan ana trafosunda bakım yapan taşeron firma çalışanlarından Semih Yavaş, bakım için trafo yanında bulunan ve İzeletör denilen Havai Hattın İrtibat noktasında trafo indirici merkezinin faz sıralamasını değiştirdiği esnada elektrik akımına kapıldı.

DHA'nın haberine göre, elektrik akımına kapılan ve kendinden geçen Semih Yavaş'ı yanında bulunan mesai arkadaşları yüksekte bulunan İzelatör denilen noktadan indirdi. Olay yerine çağrılan ambulansa konan genç adam Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalbi durmuş olarak hastaneye getirildiği belirlenen Semih Yavaş'a burada doktorlar uzun süre müdahale etmesine rağmen genç adam hayata döndürülemedi.

Olay sonrasında hastaneye gelen Semih Yavaş'ın mesai arkadaşları aldıkları acı haberle yıkıldılar. Çalışanlar hastane acil servis girişinde uzun süre gözyaşı döktü. 

Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybeden genç işçi Semih Yavaş'ın cesedi üzerinde ve olayın meydana geldiği trafo bölgesinde inceleme yaptı. Savcılığın soruşturması devam ediyor.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Semih Yavaş'ın aslen Karacabey'li olduğu, TEİAŞ'a bağlı bir taşeron firmada çalıştığı kaydedildi.

 

ETİKETLER

semih yavaşelektriktrafoteiaşişçiölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24