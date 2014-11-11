Trafo bakımı yapan taşeron işçi akıma kapıldı

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde Türkiye Elektrik İşletmeleri AŞ'nin (TEİAŞ) ana trafosunda bakım çalışması yapan taşeron işçisi 27 yaşındaki Semih Yavaş elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Pazar günü akşam saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Örnekköy bölgesinde bulunan fabrikalar bölgesindeki TEİAŞ'a ait ana trafo merkezinde meydana gelen olayda, enejerji sağlayan ana trafosunda bakım yapan taşeron firma çalışanlarından Semih Yavaş, bakım için trafo yanında bulunan ve İzeletör denilen Havai Hattın İrtibat noktasında trafo indirici merkezinin faz sıralamasını değiştirdiği esnada elektrik akımına kapıldı.

DHA'nın haberine göre, elektrik akımına kapılan ve kendinden geçen Semih Yavaş'ı yanında bulunan mesai arkadaşları yüksekte bulunan İzelatör denilen noktadan indirdi. Olay yerine çağrılan ambulansa konan genç adam Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kalbi durmuş olarak hastaneye getirildiği belirlenen Semih Yavaş'a burada doktorlar uzun süre müdahale etmesine rağmen genç adam hayata döndürülemedi.



Olay sonrasında hastaneye gelen Semih Yavaş'ın mesai arkadaşları aldıkları acı haberle yıkıldılar. Çalışanlar hastane acil servis girişinde uzun süre gözyaşı döktü.

Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybeden genç işçi Semih Yavaş'ın cesedi üzerinde ve olayın meydana geldiği trafo bölgesinde inceleme yaptı. Savcılığın soruşturması devam ediyor.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Semih Yavaş'ın aslen Karacabey'li olduğu, TEİAŞ'a bağlı bir taşeron firmada çalıştığı kaydedildi.