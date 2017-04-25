'TAŞ', film ekibiyle birlikte Ankara'da

"İki Dil, Bir Bavul", "Babamın Sesi" filmleriyle büyük bir ilgi gören Orhan Eskiköy'ün yazdığı ve yönettiği "Taş/Stone" festival yolculuğunu Ankara'da sürdürüyor. Türkiye'de ilk gösterimi 36. İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde yapılan Taş, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde de yarın (26 Nisan Çarşamba) gösterime girecek.

Zerre'deki performansıyla 2013 yılında Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Jale Arıkan ile Muhammet Uzuner'in başrollerini paylaştıklarıTaş, yarın saat 19:00'da film ekibinin de katılımıyla Ankara Büyülü Fener sinemasında Başkentli sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yılki teması "körleşme" olarak belirlenen Ankara Uluslararası Film Festivali 20 Nisan'da başladı. 30 Nisan'a kadar devam edecek festivalde "Ulusal Uzun Metraj", "Ulusal Kısa Film" ve "Ulusal Belgesel Film" alanlarında yarışmalar düzenlendi.

11 filmin yarışacağı "Ulusal Uzun Metraj" bölümünde "En İyi Film", "Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Sanat Yönetmeni", "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Tasarımı" ve "SİYAD En İyi Film Ödülü" dallarında olmak üzere toplam 14 ödül verilecek.

Festivalin "Ulusal Uzun Metraj" bölümünde Albüm (Mehmet Can Mertoğlu), Babamın Kanatları (Kıvanç Sezer), Genco (Ali Kemal Çınar), Kaygı (Ceylan Özgün Özçelik), Koca Dünya (Reha Erdem), Martı (Erkan Tunç), Rüzgârda Salınan Nilüfer (Seren Yüce), Rüya(Derviş Zaim), Siyah Karga (Tayfur Aydın), Taş (Orhan Eskiköy) ve Zer (Kazım Öz) filmleri yarışacak.

Orhan Eskiköy, senaryosunun zaman içinde çok değiştiğini söylediği Taş için, “Sinemacılar şiiri unutup daha çok öykü ve romandan beslenmeye başladılar. Ben şiirle sinema arasındaki kardeşlik üzerine düşünmek istedim” diyor.



Yarın akşam 19:00'da Büyülü Fener sinemasında Ankaralı sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan Taş'ta Kıbrıs kökenli bir isim olan Emete'yi canlandıran Jale Arıkan ile Ekber'i canlandıran Muhammet Uzuner'in yanı sıra Beste Kökdemir, Ahmet Varlı ve Saygın Soysal oynadı, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi yaptı. Filmin yapımcılığını yönetmen Orhan Eskiköy ile birlikte Armağan Lale üstlendi.

Filmin konusu

Ankara Uluslararası Film Festivali'nin internet sitesinde Taş'ın konusu şöyle veriliyor:

Selim, Memur’dan kaçarken yaralı olarak Sesik köyündeki bir eve sığınır. Bu evde yaşayan ailenin oğulları 20 yıldır kayıptır. Evlerine gelen bu yabancıyı Emete (50) yıllar önce ölen oğlu Hasan olarak sahiplenir. Kocası Ekber (55) ve kızı Suna ona inanmakla inanmamak arasında gidip gelirler. Selim iyileşip uyandığında hayatını kurtaran bu insanları tanımadığı ortaya çıkar, kendi geçmişini hatırlamıyor olması işleri zorlaştırır. Suna onun bir yabancı olduğunu anlar. Zeliha ise oğlunun yüzündeki yarayı ve konuşma bozukluğunu sebep göstererek, bu kişinin Hasan olduğunda ısrar eder. Oğlunun kaybolduğu günkü kaza söylentilerini hatırlatır. Gelen adamın gözleri ve elleri Hasan’ınkilerin aynısıdır...

'Taş' filmi üzerine: Gerçeğin hafifliği, inancın ağırlığı

Portre-Orhan Eskiköy: Şiirle sinema arasındaki kardeşlik üzerine düşünmek istedim