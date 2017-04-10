Orhan Eskiköy: Taş'ta, şiirle sinema arasındaki kardeşlik üzerine düşünmek istedim

36. İstanbul Film Festivali'nde “Ulusal Altın Lale Yarışması”na katılan filmlerden Taş’ın ilk gösterimi, yönetmen Orhan Eskiköy ve film ekibinin katılımıyla pazar günü Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı.Gösterimin ardından seyircilerin sorularını yanıtlayan Eskiköy, senaryonun zaman içinde çok değiştiğini söyledi. “Sinemacılar şiiri unutup daha çok öykü ve romandan beslenmeye başladılar" görüşünü dile getiren Eskiköy, “Ben şiirle sinema arasındaki kardeşlik üzerine düşünmek istedim” dedi.

Eskiköy, filme adını veren ve hikâye içinde de önemli bir yere sahip olan "taş" imgesi hakkında “İnsan geçicidir, taş ise kadim bir şey. Taşın kutsallığı insanlık tarihi boyunca hep vardı, hâlâ da var" diye konuştu.

Orhan Eskiköy filmin, "bu topraklarda var olan inançların bir tür imgesel karşılığı olduğunu" belirterek şunları söyledi:

“İnanç unsurlarını unuttuğumuzu düşünüyorum, tıpkı doğayı unuttuğumuz gibi… Biz doğadan kopuyoruz, kopartılıyoruz ve tüm felaketler başımıza bu yüzden geliyor bana sorarsınız.”

Filmin başrol oyuncuları Jale Arıkan ve Muhammet Uzuner de senaryoyu ilk okuduklarında çok beğendiklerini söylediler.

Uzuner, “Rolün beni zorlayıcı tarafları vardı, daha önce böyle bir şey oynamamıştım. Korkmakla beraber denemek istedim. Benim için iyi bir serüven oldu diyebilirim” dedi.

Portre: Orhan Eskiköy



Son olarak Taş'ı yazan ve yöneten Orhan Eskiköy, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğreniminiİstanbul'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2004 yılında mezun oldu.

Üniversite yaşamı boyunca amatör olarak gerçekleştirdiği belgesel filmler ulusal ve uluslararası başarılar elde etti. Farklı projelerde yönetmen yardımcılığı, kameramanlık görevleri üstlendi. 2005-2007 yıllları arasında Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Video Prodüksiyon Sorumlusu pozisyonunda çalıştı.

Özgür Doğan'la birlikte yazıp yönettiği "İki Dil Bir Bavul" Uluslararası Ortadoğu Filmleri Festivali'nde En İyi Ortadoğu Belgeseli Ödülü'nü kazandı. Film, 16 Altın Koza Film Festivali'nde Büyük Jüri Yılmaz Güney Ödülü ile SİYAD En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Kış Uykusu ile Cannes'da Altın Palmiye kazanan jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, "İki Dil Bir Bavul" hakkındaki görüşünü, "Bu çok etkileyici filmi izlemenizi rica ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

İki Dil Bir Bavul; ayrıca 21. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'ne, 15. Gezici Festival'de Gümüş Boğa Ödülü'ne, 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez verilen En İyi İlk Film Ödülü'ne layık görüldü.

Zeynel Doğan ile birlikte yönetmenliğini üstlendiği ve Ocak 2012'de ilk gösterimi yapılan Babamın Sesi 31. İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü Tepenin Ardı filminin senaryosuyla paylaştı. Babamın Sesi, 19. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı.

Kıbrıslı Türk politikacı Arif Salih Kırdağ'ın hikâyesini anlattığı belgeseli "Başgan", 35. İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde prömiyer yaptı.







