“Taş” 20 Ekim’de sinemalarda!

“İki Dil Bir Bavul”, "Babamın Sesi" filmlerinin ödüllü yönetmeni Orhan Eskiköy’ün merakla beklenen son filmi “Taş” (Stone), 20 Ekim’de Türkiye'deki sinema salonlardında gösterime giriyor.

En son, temmuz ayında Çek Cumhuriyeti'ndeki Karlovy Vary Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan, Ankara Film Festivali’nden de En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’yle dönen “Taş”, çocukları bir anda ortadan kaybolan ıssız bir dağ köyündeki üç kişilik ailenin hikâyesini anlatan fantastik bir dram.

TIKLAYIN - Yavuz Adugit'in yazısı: Taş: Gerçeğin hafifliği, inancın ağırlığı

Orhan Eskiköy: Filmin bel kemiği 'inanmak'

36. İstanbul Film Festivali'nde “Ulusal Altın Lale Yarışması”na da katılan 'Taş', Beyoğlu Atlas Sineması'ndaki ilk gösteriminin ardından yönetmen Orhan Eskiköy, filmle ilgili şu görüşü dile getirmişti:

Filmlerimin birbiriyle aralarında bağlar var. Bunu bazen bir fikirsel bağ olarak, bazen de bir duygunun devamı olarak görebilir izleyici. "İki dil bir bavul" ile "Babamın sesi" arasında şöyle bir bağ kurmak istemiştim: “Hikâyesini anlattığımız çocuklar büyüdüklerinde nasıl bireyler oluyorlar?” Yeni filmim Taş’ta ise “Babamın sesi'nde kendisinden haber alınamayan Hasan eve dönerse ne olur?” sorusunun peşine takıldım, “Döndüğünde geride bırakmış olduğu ailesiyle bir ilişki kurabilir mi?”

Taş’ın bir başka özelliği de nerede ve hangi zamanda geçtiğini bilemiyor oluşumuz. Filmin bel kemiği olan ‘inanmak’ kavramı, zamanlar ve mekânlar üzeri bir kavramdır. Bu nedenle böyle bir seçimde bulundum. Filmin siyah beyaz olmasını da içeriğini desteklemek için tercih ettim. Genel olarak filme yayılan ikilikler üzerine kafa yorarken sonradan gelen bu tercihin ne kadar yerinde olduğunu perdede gördü- ğümde fark ettim.

TIKLAYIN: Orhan Eskiköy: Taş'ta, şiirle sinema arasındaki kardeşlik üzerine düşünmek istedim

Orhan Eskiköy kimdir?

Senarist, yönetmen, yapımcı. 1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2004’te Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2008’de senaryosunu yazdığı ve Özgür Doğan ile birlikte yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "İki dil bir bavul", Türkiye ve yurtdışında 20’den fazla festivale katıldı ve Antalya’da “En İyi İlk Film” dahil toplam 8 ödül kazandı. Ekim 2009’da gösterime giren film, 80 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. Yine senaryosunu kendisinin yazdığı ve Zeynel Doğan ile birlikte yö- nettiği ikinci uzun filmi "Babamın sesi" ile Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Film” ve “En iyi Senaryo”, İstanbul Film Festivali’nden “En İyi Senaryo” dallarında ödüller kazandı, Ankara Film Festivali’nde ise Jüri Özel Ödülü’nü aldı. 2016’da Perişan Film yapımı belgeseli "Başgan"ı yönetti. 2008’den beri Kıbrıs’ta yaşıyor.

Filmografi

2012 - Başgan/ Yönetmen, Senarist

2012 - Babamın Sesi / Yönetmen, Senarist

2009 - İki Dil Bir Bavul / Yönetmen, Yapımcı

Taş filminin oyuncuları



Muhammet Uzuner (Ekber):

1965’te Samsun’da doğdu. 1992’de Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı- ’ndan mezun oldu. 1993 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesi’ni kurdu. Burada 2004 yılı sonuna kadar oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak gö- rev yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da Üçüncü Zil Topluluğu, Tiyatro Atölyesi gibi tiyatro gruplarında pek çok önemli oyunda rol aldı. "Çiçek taksi" (1995), "Binbir gece" (2006), "Öyle bir geçer zaman ki" (2012), "Muhteşem yüzyıl: Kösem" (2015), gibi televizyon dizilerinde ve "Münferit" (2007), "Görünmeyen" (2010), "Bir zamanlar Anadolu'da" (2011), "Yurt" (2011), "Küf" (2012), "Kocan kadar konuş" (2015), "Beginner" (2016) adlı sinema filmlerinde oynadı. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ve 64. Cannes Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü alan "Bir zamanlar Anadolu'da" filminde canlandırdığı Doktor Cemal rolüyle Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Uzuner, on birinci sinema filmi olan Taş’ta Ekber rolünü canlandırmaktadır.



Jale Arıkan (Emete):

1969’da İstanbul’da dünyaya geldi. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’ya gitti ve eğitimini burada tamamladı. Almanya’da rol aldığı "Hotel paradies" (1990), "A case for two" (1987 - 1992) televizyon dizilerinde büyük bir başarı yakalayan Arıkan, "Tersi ne dünya" (1993), "Avcı" (1997), "Your name is Justine" (2005), "Zerre" (2012) gibi sinema filmlerinde rol aldı. En son 2012’de rol aldığı "Zerre" filmindeki oyunculuğuyla Moskova Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.



Beste Kökdemir (Suna):

1993’te Sinop'ta dünyaya geldi. Halen Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren oyuncu, "Çıplak gerçek" (2012), "Behzat Ç. - Bir Ankara polisiyesi" (2013), "Not defteri" (2014) ve "Tatlı küçük yalancılar" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Kökdemir, ilk sinema filmi de olan Taş’ta Suna rolünü canlandırmaktadır.



Ahmet Varlı (Selim):

1984’te Trabzon’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. "Yerden yüksek" (2010), "Öyle bir geçer zaman ki" (2010), "Benim için üzülme" (2012), "Yılanların öcü"(2014), "Muhteşem yüzyıl: Kösem" (2015) gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Şeytanın pabucu" (2008), "Oflu hocanın şifresi" (2014) sinema filmlerinde rol aldı. Varlı, beşinci sinema filmi olan Taş’ta Selim rolünü canlandırmaktadır.