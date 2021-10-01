Tartışmalı Assos antik limandaki kaya ıslah projesinin raporu ortaya çıktı: Patlayıcı kullanılabileceği yönünde ifadeler var

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde, Assos antik liman mevkiinde tepkilere karşın süren kaya ıslahı çalışmasının teknik raporu ortaya çıktı. Bölge 1. derece doğal sit alanı. Proje kapsamında belirlenen devasa alan dikkat çekerken raporda kayaların parçalanması sırasında bazı patlayıcıların kullanılabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ihale süreci öncesinde hazırlatılan Behramkale Köyü Teknik Raporunda liman üzerinde devasa yedi bölgenin belirlendiği görülüyor. Çalışma kapsamında kaya düşme riskinin incelenmesi ve ıslahı için önlem yapılarılarının belirlenmesinin amaçlandığı belirtilen raporda çalışmalar sırasında kayaların kırımına ilişkin “CE belgeli piroteknik patlayıcı” kullanılabileceğine ilişkin ifadeler de yer alıyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan Perinçek, ileride bölgenin yapılaşmaya açılabileceğini belirterek “Assos için idam kararı verilmiş. Buranın yandaşa pazarlanmasını engellemeliyiz” dedi.

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