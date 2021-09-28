Assos Antik Limanı’nda iş makinaları çalışmaya devam ediyor; otopark yapılacak iddiası

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos Antik Liman üzerindeki kayaların yerleşim alanını ve insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile başlatılan "ıslah" çalışması yapılan suç duyurusuna rağmen devam ediyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıları Koruma Derneği ve Assos Dostları, gerekli suç duyurularında bulunmalarına rağmen alanda çalışmaların son sürat devam ettiğini ve bölgeye otopark yapılacağı söylentilerinin dolaştığını aktardı.

Assos Antik Limanı’nda “Kaya İslahı İnşaatı” adı altında yapılan doğa ve tarih katliamına karşı 24 Eylül Cuma günü Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıları Koruma Derneği ve Assos dostları, inşaatın acilen durdurulması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için Ayvacık Kaymakamlığı’na başvurarak Ayvacık Cumhuriyet Baş Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuyla ilgili Sendika.Org’a konuşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yöneticilerinden Süheyla Doğan, gerekli yerlere suç duyurusunda bulunmalarına rağmen Assos’ta çalışmanın devam ettiğini söyledi. Doğan, alana girişlerin yasak olmasından dolayı tekne kiralayıp Assos Antik Kenti’nin son durumunu görmeye gittiklerinde ise “ıslah” çalışması adı altında her tarafın iş makinalarıyla kazıldığına şahit olduklarını söyledi.

Çalışmaların endişe verici olduğunu belirten Doğan, bölgeye otopark yapımı gibi söylentiler olduğunu da sözlerine ekledi. Doğan son olarak tarihi antik kentteki çalışmaların bir an önce durdurulması için kamuoyunu duyarlı olmaya ve Assos’a sahip çıkmaya çağırdı.

Afet bölgesine girmesinler diye tutanak imzalattılar

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Acaba bu kırıcılar ve kepçeler çalışırken neler yok oluyor? Çalışma alanın hemen yakınlarında antik yollar, binalar, yapılar var. Bu durumu aklımız ve vicdanımız almıyor. Tel örgünün dışında ve alandan çıkarken yapılan bir ihbar üzerine kolluk tarafından durdurulduk. Kimliklerimiz istenildi ve ifademiz alındı. “Afet bölgesine izinsiz bir kez daha girmememiz” konusunda bir uyarı içeren bir tutanak imzalattırıldı. Tutanağın bir kopyasını istememize rağmen alamadık, fotoğrafını çekmemize de izin verilmedi.