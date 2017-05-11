Tarkan'dan, Atatürk'e hakarete tepki paylaşımı

Tarkan, Atatürk'e hakaret edenlere sessiz kalmadı. Instagram'dan yakın arkadaşı Feride Edige'nin paylaşımını repost ederek tepkisini gösterdi.

Tarkan'ın sözlerine destek verdiği Feride Edige'nin paylaşımı şöyle:

"Atatürk'e edilen hakaretleri derin bir üzüntü ve hayretle izliyorum. Aynı topraklarda yaşadığımız bu insanlar unutmasınlar ki hayatlarını, ülkelerini ve böyle ulu orta konuşabilmelerini bile Atatürk'e borçlular. Hadi gelin bugün en sevdiğimiz Atatürk resimlerini paylaşarak Atatürk sevgimiz bitmez diyelim. En güzel cevap bu olur."