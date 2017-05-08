TVNet'e "Atatürk'e hakaret" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TVNet'te yayınlanan 'Derin Tarih' isimli programda, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Albayrak Holding'in sahibi olduğu TVNet’te yayımlanan ‘Derin Tarih’ isimli programda Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan hakkında “Çankaya’nın nikahsız First Lady’si” denilmişti.

Türkiye’nin Büyük Masonları, Ermeni Yahudi Rum Asıllı Milletvekilleri ve Atatürk’ün Gönül Galerisi gibi kitapların yazarı Süleyman Yeşilyurt, katıldığı ‘Derin Tarih’ isimli programda Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

‘Afet İnan’ın manevi evlat olamayacağını’ iddia eden Yeşilyurt, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Mustafa Kemal İzmir’de bir müsamerede Afet İnan’ı görür. Afet İnan’ın alımlı çalımlı halini görünce babası Ziraat Müdürü İsmail Hakkı Bey’i çağırtılar, der ki ‘Ben kızınızı manevi evlat almak istiyorum.’ Şimdi burada doğruları konuşmak lazım. Manevi evlat kimdir? Bakıma muhtaç, tahsile muhtaç ama bu bir Ziraat Müdürü’nün kızı, bir dönem de milletvekilliği yapmış. Hem ziraat müdürünün hem milletvekilinin kızını almak, el vicdana koyacağız. Afet İnan, Latife Uşşakizade’den sonra Çankaya’nın çağlayanıdır. Afet İnan hiçbir zaman manevi evlat değildir, Çankaya’nın nikahsız First Lady’sidir.”

Tepki çeken bu açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında söz konusu programla ilgili RTÜK ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gök, “Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda söyleyecek tek sözünüz yok mu? Bu tablo, bilinçli olarak iktidarın da dayattığı Atatürk’ü toplumun gönlünde itibarsız kılma projesinin bir parçasıdır. RTÜK ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Sayın Numan Kurtulmuş, evlilik programlarından bahsediyorsunuz. Buyurun bakalım bu program konusunda ne diyorsun?” ifadelerini kullandı.