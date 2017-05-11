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Atatürk'e hakarete tutuklama kararı

Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

11 Mayıs 2017 17:48

"Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçlamasıyla Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Akar ve Yeşilyurt hakkında yakalama kararı verdi. 

TVNET'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt'a Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Adreslerinde bulunamadı

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar,  tutuklamaya yönelik yakalama talebine ilişkin yazısında ,"Şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren delillerin bulunması, ülkenin kurucu liderine yönelik toplumda infial oluşturabilecek şekilde suçun işlenmesi, şüphelilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madddesi'nde koşulların oluştuğu gözetilerek tutuklamaya yönelik yakalama çıkartılması rica olunur" ifadelerine yer verdiği öğrenildi. 

Olayın geçmişi

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak  Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı.

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Atatürke hakaretSüleyman YeşilyurtHasan Akar

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