Müzisyen Tarkan, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşmede eğlence sektörüne ve müzisyenlere herhangi bir destek duyurusu yapılmamasına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Tarkan, "Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil." açıklaması yaptı.

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Tarkan'ın paylaşımları şöyle:

"Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü.

Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yönde yeni karar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalı."

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