Sosyal medyada müzisyenlerden kademeli normalleşme tepkisi: Bir turist kadar değerimiz yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşmede müzisyenlere yönelik bir adımdan bahsedilmemesi ve mekanların 22.00'de kapanacak olmasına sosyal medyada tepki geldi. Kafe ve restoranların açılmasına rağmen müzik ve eğlence sektörüyle ilgili bir düzenleme getirilmemesi her meslek grubundan eleştirilere neden oldu.

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Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin, "Müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır. keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir" açıklamasını yaptı.

Redd grubu ise, "dert edip geceleri uyuyamaması gereken kültür bakanı için 1 turist kadar değerimiz yok?" ifadelerini kullandı.

İşte o tepkilerden bazıları: