Tarkan'ın ardından Sezen Aksu'dan da İkizdere halkına destek: Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir

Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına direnen vatandaşlara bir destek de müzisyen Sezen Aksu'dan geldi. Aksu, "Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil..." dedi.

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Kendi internet sitesi sezenaksu.com.tr'dan açıklama yapan Sezen Aksu şu ifadeleri kullandı:

"Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi... Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil...

Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir."

Tarkan Sezen Aksu'nun açıklamasını Twitter'dan paylaştı

Çevre aktivistliği yanıyla da bilinen Tarkan, geçtiğimiz günlerde memleketi Rize halkına destek göndermiş, hükümetin taş ocağı projesini eleştirmişti. Tarkan, bu kez Sezen Aksu'nun açıklamasını Twitter hesabından "İkizdere sahipsiz değildir", "İkizdere direniyor" "İkizdere Taş Ocağı olmasın" etiketleri ile paylaştı.

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