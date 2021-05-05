Hıncal Uluç: Tarkan benim için bitti

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla "pas attığı" Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini eleştirirken, "Tarkan benim için bitti" dedi.

Tarkan'ın Yıldız Tilbe'ye yanıtını okuduğunda inanamadığını belirten Uluç, "Eskiler 'Tok, açın halinden anlamaz' derler.. Meğer ne doğruymuş.. Hem de Tarkan gibi, ülkesinin sorunlarına ne kadar duyarlı olduğunu Orhan Gencebay'ın sazı eşliğinde okuduğu o müthiş, o muhteşem 'Uyan' şarkısında milyonlara duyuran Tarkan'ı hatırladım..." dedi.

Tarkan'ın "Uyan" şarkısının sözlerini yazan Uluç, "Bunları söyleyen ve tüm ülke insanına söyleten Tarkan, şimdi, tıpkısının aynisi bir çığlık, hem de kendi meslektaşları, şarkılarında, plaklarında, konserlerinde kendisi için çalan, vokal yapan bugünün aç meslektaşları için atılan bir 'çığlık' için 'Ne işe hizmet edeceğini pek anlamadım' diyebiliyorsa, bunun bir tek anlamı var... Tarkan benim için bitti!" görüşlerini paylaştı.

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