Tarikat yurdunda satırla üniversite öğrencisini öldüren İhsan Güney tutuklandı

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u satırla başını keserek öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı.

Güney cinayetin ardından "Deccali öldürdüm" diye bağırdı. Antalya’da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un öldürüldüğü tarikat yurdunun kaçak olarak faaliyet gösterdiği öğrenilirken, yetkililer yurdun neden kapatılmadığı sorularına yanıt veremedi. Cinayeti işleyen aşçı İhsan Güney’in (38) "mala zarar verme" suçundan sabıkası bulunduğu öğrenildi.

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