Tarikat yurdundaki cinayet haberini takibe giderken gözaltına alınan Halk TV muhabiri Dost serbest bırakıldı

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda aşı tarafından bir öğrencinin başının kesilerek öldürülmesi haberini takip etmek için Antalya'ya giden ve geçmişteki bir haberi nedeniyle gözaltına alınan Halk TV muhabiri Hazar Dost serbest bırakıldı.

Dost, Antalya'da tarikat yurdunda bir öğrencinin kafası kesilerek öldürülmesi sonrası haber takibi için bu sabah Antalya'ya gitti. Hazar Dost, uçaktan indikten sonra Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis, gözaltı gerekçesi hakkında 'bilgilerinin olmadıklarını' söyledi. Hazar Dost, hala Antalya Havalimanı'nda bekletiliyor.

Bir süre Antalya Havalimanı'nda bekletilen Hazar Dost, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürülüyor. Hazar Dost'un geçmişte yaptığı bir haber nedeniyle ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Haber takibi sırasında bir başka haberi nedeniyle gözaltına alınan Dost serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Dost Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Emniyet Müdür yardımcısının polis memurunu darp etmesiyle alakalı yapmış olduğum haber sebebiyle bu sabah Antalya’da gözaltına alınmıştım, şimdi serbestim. Arayıp soran, dayanışma gösteren herkese teşekkür ederim.Antalya Barosu Genel Sekreteri avukat Özhan Karazeybek ve Berkan Yaman’ın ilgisi ve alakası nedeniyle özellikle teşekkür ederim. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim.” ifadesini kullandı.

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