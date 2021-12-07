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Tarikat yurdunda aşçı, öğrenciyi boğazını keserek öldürdü!

Katil zanlısı Güney, "Deccali vurdum" diye bağırdı

07 Aralık 2021 17:04

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla keserek öldürdü. Katil zanlısı "Deccali vurdum" diye bağırdı.

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.

Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi. (DHA)

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