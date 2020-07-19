Süper Lig'de şampiyon Başakşehir!

33. haftada Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Medipol Başakşehir ligde puanını 69'a çıkartırken, Trabzonspor 62 puan ile ikinci sırada yer aldı. Rakibinin 7 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli ekip, sezonun bitmesine bir hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra şampiyon olan 6. farklı kulüp oldu.

Kayserispor’u evinde kaptan Mahmut Tekdemir'in golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, sezonun bitmesine 1 hafta kala ilk sırada bitirmeyi garantileyince ligin yeni şampiyonluk unvanını kazandı.



Medipol Başakşehir, gelecek sezon kulüp tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.

Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.

Okan Buruk da adını tarihe yazdırdı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig’de şampiyon olan 5. isim oldu.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Kasasına yaklaşık 420 milyon lira koyacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak.

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira "ayak bastı" parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon Euro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon Euro koymuş durumda.

Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.

Başakşehir Stadyumu'nda elektrik kesintisi

Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ikinci yarısında stadyumda elektrikler kesildi. Maç kesinti nedeniyle durdu. Kesinti 17 dakika sürdü.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 65. dakikasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler kesildi. Maç kesinti nedeniyle durdu. Teknik aksaklığın giderilmesiyle karşılaşmaya 17 dakikalık aranın ardından devam edildi.

Müsabakanın 84. dakikasında elektrikler bir kez daha gitti ve müsabaka durdu. 8 dakikalık aranın ardından elektrikler tekrar geldi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., tarafından elektrik kesintileriyle ilgili, yapılan açıklamada "Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu’nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Medipol Başakşehir - Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA