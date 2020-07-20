Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir Teknik Direktör Okan Buruk, Kayserispor maçı sonra yaptığı açıklamda, "Bu sevincin karşılığı yok, sonunda şampiyonuz. Birçok kişinin emeği var. Herkese teşekkür ederim. Abdullah Avcı'ya da teşekkür ederim. Emre Belözoğlu, Mossoro gibi ayrılan isimlere de teşekkürler" dedi.

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, duygularını paylaştı.

Buruk, Bu sevincin karşılığı yok, sonunda şampiyonuz. Birçok kişinin emeği var. Herkese teşekkür ederim. Abdullah Avcı'ya da teşekkür ederim. Emre Belözoğlu, Mossoro gibi ayrılan isimlere de teşekkürler. Pandemi sonrası iyi döndük. O arada iyi çalıştık, ekibimin ve oyuncularımın hakkını vermek lazım. Avrupa kupalarıyla birlikte götürüyorduk ama bu aranın Avrupa'nın dışına çıkması, sadece lige odaklanmamızı sağladı" diye konuştu.

"İnşallah daha yukarılara gideriz"

Takımca çok mutlu olduklarını dile getiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyum. Avrupa kupalarında hep Türkiye'yi temsil ediyorduk, yine temsil edeceğiz. İnşallah Manchester United'la karşılaşırız. Ülkemiz için, takımımız için önemli. İnşallah orada da daha yukarılara gideriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig’de şampiyon olan 5. isim oldu.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

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