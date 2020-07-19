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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı

19 Temmuz 2020 23:39

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."

TIKLAYIN - Süper Lig'de şampiyon Başakşehir!

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