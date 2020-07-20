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Medipol Başakşehir'de şampiyonluk coşkusu; kutlamaya, Bilal Erdoğan da katıldı

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

20 Temmuz 2020 00:14

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Karşılaşmanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı içinde coşkulu anlar yaşandı.

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Teknik direktör Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet şampiyonluğu doyasıya kutlarken, Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ saha içine inip takımı yalnız bırakmadı. Futbolcular, sevgi gösterilerinde bulundukları Başkan Göksel Gümüşdağ'ı kucaklayarak havaya kaldırdılar.

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Bu arada Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı sevinç anlarında, ''Türkiye'nin Yeni Şampiyonu'' yazılı balonlar saha içerisindeki yerlerini aldı. Hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile devam eden kutlamalarda stat içerisinde lazer ışıkları ile görsel şov gerçekleştirildi.

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Öte yandan stat içerisinde dev ''Şampiyon Başakşehir'' yazılı pankart da açıldı.

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