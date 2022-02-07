Tansu Çiller: Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, siyasi parti kuracağı iddialarına ilişkin olarak, "Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Tansu Çiller, İyi Parti'nin oylarını kırmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş proje kişisi" ifadelerinden sonra, Çiller ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Çiller, “Bu tür konularda Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Bu iddianın ortaya atılmasının nedeni ise bir algı operasyonudur. Benim şu veya bu şekilde bir parti kurma kararım olmadığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” diye konuştu.

Çiller şu ifadeleri kullandı:

"Ben ayrıldıktan sonraki süreçlerde aktif siyasete dönmem için çok teklifler oldu. Her seçim öncesinde bu tür talepler arttı. Olağanüstü kongreyi toplayalım, diye öneriler getirildi. Bu talepler hep oldu. Ancak makamlar, sandalyeler, koltuklar benim gerimde kaldı. Ben bu ülkenin ve İslam dünyasının demokrasi standardı daha yüksek bir süreçle gelen ilk kadın başbakanı oldum. Ben bir sandalye için, koltuk için siyasete girmem. Türkiye açısından bir ihtiyaç var mı, ona bakarım. Bir de ‘Ben bu ihtiyaca cevap verebilir miyim?’ diye değerlendiririm. Hep bu ilkeyle hareket ettim. Her seçim öncesinde bu tür talepler olmuştur. Ama ben bu ilke doğrultusunda bakmaya devam ettim. Aktif siyasete dönmedim."

"Benim siyasetten kopmam mümkün değil. Siyasetin tek kapısı vardır. Siyasete girilir ama çıkılmaz. Ama benim siyasetim Türkiye siyasetidir. Milletimin ve ülkemin ihtiyacıdır. Ben ülkemin tek bir çakıl taşını vermem düşüncesiyle hareket eden birisiyim. Türkiye’nin tek bir çakıl taşını tehlikede görürsem harekete geçer, mücadelemi yaparım. Ama öyle bir noktada değilim."

TIKLAYIN - İyi Partili Aydın: Tansu Çiller, İyi Parti'nin oylarını kırmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş proje kişisi