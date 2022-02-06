İyi Partili Aydın: Tansu Çiller, İyi Parti'nin oylarını kırmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş proje kişisi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin olarak, "Tansu Çiller, İyi Parti'nin oylarını kırmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş proje kişisi" yorumunu yaptı.

Aydın, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.

-Tansu Çiller'in parti kuracağı, hatta örgütlenmeyi tamamladığı iddiası var. Örneğin Can Ataklı konudan Youtube programında etraflıca söz etti. Bu parti kurulursa merkez sağda bir değişikliğe sebep olabilir mi?

Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok. Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, “İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır” anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir. Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir. Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97'sinden karşılık alamıyor. Bu bakımdan, parti kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur.

Şu anda siyasi alanda boşluk yok, Tansu Çiller'in de itibarı yok, ciddiye alan da yok. Biz de parti olarak ciddiye almıyoruz. Ben bu konuyu takip ediyorum, gördüğüm kadarıyla; sıfır diyecektim ama iyi bir rakam olur, ekside. O şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri pozisyonunda biridir, siyasal görevi Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevdir. Benim tavsiyem; boşuna bu işlerle uğraşmasın, evine gitsin, evinde otursun, onun Türkiye'de artık yapacağı bir şey de kalmamıştır. Böyle ısmarlama kişilerin, Cumhurbaşkanı'ndan destek alarak siyaset yapmalarına payanda olacak insan sayısı kalmadı, oradan bir parti çıkmaz, konuşmaya bile gerek yok.

"Millet İttifakı'nda bir çözülme, bir dağılma, bölünme bekleyenler bence boşuna hevesleniyorlar"

■ Zaman zaman CHP ile İyi Parti arasında anlaşmazlıklar oluyor gibi bir durum var ve bu medyada fazlasıyla tartışılıyor. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'nun “Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer” sözü üzerine İYİ Parti'nin iki milletvekili “İyi Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değil” ve “Biz olmasak CHP ne kadar oy alırdı” gibi açıklamalar yaptılar. Bundan sonra “Seçime sağ, sol ve HDP olarak üç ayrı ittifak girebilir” iddiaları dile getirilmeye başlandı. İYİ Parti milletvekilleri sizce neden bu sözleri söylediler? Seçim yaklaşırken bir problem ortaya çıkabilir mi?

Millet İttifakı partileri öyle Cumhur İttifakı partileri gibi “tek parti” havasında hareket etmiyorlar. Her partinin aynı konuda farklı söylemleri ve çözüm yolları olabilir, bunlar çok doğaldır ve böyle kabul edilmesi lazım. Parti sözcülerinin zaman zaman yaptıkları açıklamaları “Acaba Millet İttifakı'nda bir sıkıntı mı var” şeklinde algılamak doğru değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun “Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer” sözü üzerine Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı “Demokrasi ve hukukun yegane adresi TBMM'dir, Ankara'dır” açıklaması üzerine bu söylenti çıktı. Bu açıklamayı doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir cevap olarak değil, sorunların çözümünde TBMM'nin vazgeçilmez yerinin herkese hatırlatılması olarak değerlendirmek gerekir. Millet İttifakı'nda bir çözülme, bir dağılma, bölünme bekleyenler bence boşuna hevesleniyorlar, öyle bir durumun olma ihtimalini şu anda hiç görmüyorum.

Medyada söylenenleri dikkate alarak yolumuza devam edemeyiz, biz ciddi bir iş yapıyoruz, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir kararlılık söz konusu, parti liderlerinin bence bu konuda muazzam bir fedakarlıkları var. Altı partinin bir araya gelerek Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili yapmış olduğu çalışma, Türk siyasi tarihinde şu ana kadar görülmemiş bir durumdur. Türkiye'nin geleceğine el koyma iradesi var, bu kötü gidişata son verme kararlılığı var, buna uygun hareket edilecek bir inanç birliği de var.

"Erdoğan aslında hemen seçim yapmak istiyor ama fakat hemen seçim kararı alabilecek ortamı henüz sağlayamadı"

■ İşler daha da kötüye gitmeden, bir an önce seçim yapması gerekmez mi?

Aslında hemen seçim yapmak istiyor, çünkü her geçen günün çok da aleyhine olabileceğinin tespitini yapmış durumda fakat hemen seçim kararı alabilecek ortamı henüz sağlayamadığı için böyle bir adım atmakta sıkıntı çektiğini görüyorum. AK Parti'nin bu işleri düzeltme imkanı ve şansı yok ama Recep Tayyip Erdoğan çevresi tarafından bunun aksine inandırılmış. Eğer TÜİK rakamlarıyla “Bu işi düzelttik” diyerek bir seçim hayali kuruyorlarsa onun da tutmayacağını bilmeleri lazım. Yeni TÜİK Başkanı'nın şu anda verdiği rakamlar, verebileceği en alt rakamlar, enflasyon rakamlarının şu anda yüzde 80'lerde olduğunu iddia eden araştırmalar var. Bugün bunu yapana, yarın onların seçim stratejilerine göre atması gereken adımların iktidar tarafından çok rahat attırılacağı görülüyor, çünkü artık TÜİK toplum nezdinde itibarını kaybetmiş, söylediğini tepeden emir alarak yapan bir mekanizma haline dönüşmüştür.