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Politika

"Tansu Çiller, halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini askıya aldı"

İsmail Saymaz, konuyu köşesine taşıdı

29 Nisan 2022 08:13

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bir süre önce, "Milletimi özledim" diyerek siyasete dönüş sinyali veren ve parti kurma hazırlıklarında olduğu konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in kararını askıya aldığını yazdı.   

Saymaz, bugünkü yazısında konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Eski Başbakan ve DYP lideri Tansu Çiller, geçen aylarda bir merkez sağ parti kurmak için arkadaşlarıyla temasa geçmiş ve bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ancak öğrendiğim kadarıyla, halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini şimdilik askıya aldı. Çiller'in parti hazırlığını yürüten isimlerden Ömer Bilgin de bir süredir telefonları yanıtsız bırakıyor." 

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