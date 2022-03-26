Optimar anketi: Tansu Çiller ve Ayhan Bilgen'in oy oranı ne?

Sabah yazarı Mahmut Övür, Optimar anketinin mart ayı sonuçlarında siyasete girmeye hazırlanan eski Başbakan Tansu Çiller ve HDP'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ayhan Bilgen'in oy oranını açıkladı.

Övür, şunları kaydetti:

"Toplum, siyasete girmeye hazırlanan yeni isimlere ve yeni partilere nasıl bakıyor? İnsan ister istemez, "Onca parti varken, hâlâ yeni parti arayan var mı?" diye sormadan edemiyor. Meğer varmış... Mesela şu sıralarda iki yeni parti kurma girişiminden söz ediliyor: Eski Başbakan Tansu Çiller ve HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen.

Ne kadarı oya dönüşür bilemem ama ankette şöyle bir veri var: Tansu Çiller'e oy veririm diyen seçmenlerin oranı yüzde 5.6, Ayhan Bilgen'e oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 2.5... Küçük partilerin oy oranlarına bakınca, bu iki girişim de onlardan geri kalmış sayılmaz."