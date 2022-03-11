Kulis: Tansu Çiller, kurulu bir parti ile anlaştı; düğmeye basılırsa adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecek

Şu anda kurulu bir parti ile anlaşılmış. Düğmeye basılırsa hemen kongresi yapılacakmış. Adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecekmiş.
Çalışmalara katılanlardan eski bir siyasetçi şunları anlattı:
'Kurulu bir parti ile anlaşmamız tamam. Yeni partinin adının, Büyük Türkiye Partisi olacağı da doğru. Bu isim önemli. 12 Eylül sonrası Demirel’in yasaklanan partisi. Hem Türkiye’yi kapsıyor, hem de ‘Büyük Türkiye’ hayalini. Bizim hesaplamalarımız şöyle: İlk anda en az yüzde 5 destek görürüz. Sonrası bizim performansımıza bağlı.'
Türkiye’de yeni parti kurmak sorunsuz olmaz. Burada da çıkmış. Gelen bilgilere göre, Çiller, 'Siz partiyi kurun, beni davet edin' demiş. Buna itirazlar gelmiş. 'Herkes elini taşın altına koysun. Doğrudan mücadeleye katılsın' diyenler olmuş. Bir grup kopmuş. Tabii bu partinin seçime girme hakkı yok. Hızlı bir şekilde örgütlenmesi, kongrelerini yapması, seçime girme hakkını kazanması gerek. Kopanlar bunu yapacak olanlar. Şimdilik kenara çekilmişler. Sorunun nasıl aşılacağı belirsiz. Seçime katılma engeli ittifaka katılarak aşılabilir. Diğer bir deyişle, gireceği ittifaktan kontenjan isteyebilir. Şu anda bu formül konuşuluyor. Peki bu parti hangi ittifaka destek verecek? Çiller 6 partili koalisyona soğuk. 'Cumhur İttifakı' öne çıkıyor. Zaten Erdoğan’la yakın temas içinde. Çiller’in yakınları, 'Biz Millet İttifakı’ndan oy alıyoruz. Cumhur İttifakı’na destek verirsek sonucu değiştiririz' havasında. Ortada pazarlık kokusu var…
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