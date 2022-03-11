Kulis: Tansu Çiller, kurulu bir parti ile anlaştı; düğmeye basılırsa adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecek

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in kurulu bir partiyle anlaştığını, 'düğmeye basılırsa' partisinin adının, tüzüğünün ve yöneticilerinin değişeceğini ve kongreler yapılacağını iddia etti. Özçelik, çalışmalara katılan eski bir siyasetçinin, "Kurulu bir parti ile anlaşmamız tamam. Yeni partinin adının, Büyük Türkiye Partisi olacağı da doğru" dediğini aktardı.

Özçelik, Çiller'in "Siz partiyi kurun, beni davet edin" dediğini ve bunun sorun yarattığını söyledi.

Özçelik, Çiller'in 6 muhalefet partisine uzak olduğunu, Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu aktarırken, "Çiller’in yakınları, 'Biz Millet İttifakı’ndan oy alıyoruz. Cumhur İttifakı’na destek verirsek sonucu değiştiririz' havasında" dedi.

Özçelik'in yazısı şöyle:

“Parti kurma hazırlıkları üzerinde çalışılıyor. Demirel’e yakın bazı isimler, DYP’nin eski yöneticileri, Çiller döneminin bürokratları... Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Partinin tüzük taslağı bile yazılmış. Partinin adı da düşünülmüş. DP ile anlaşma yanlış bulunmuş. ‘İçinde 12 Eylül ürünü ANAP’ var denmiş. Başka isimler de tartışılmış. En sonunda Demirel’in 12 Eylül sonrası kurdurduğu, darbecilerce yasaklanan ‘Büyük Türkiye Partisi’ ismi üzerinde karar kılınmış.