T24 LogoT24 Logo
Politika

Kulis: Tansu Çiller, kurulu bir parti ile anlaştı; düğmeye basılırsa adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecek

"Çiller’in yakınları, 'Biz Millet İttifakı’ndan oy alıyoruz. Cumhur İttifakı’na destek verirsek sonucu değiştiririz' havasında"

11 Mart 2022 09:16

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in kurulu bir partiyle anlaştığını, 'düğmeye basılırsa' partisinin adının, tüzüğünün ve yöneticilerinin değişeceğini ve kongreler yapılacağını iddia etti. Özçelik, çalışmalara katılan eski bir siyasetçinin, "Kurulu bir parti ile anlaşmamız tamam. Yeni partinin adının, Büyük Türkiye Partisi olacağı da doğru" dediğini aktardı.  

Özçelik, Çiller'in "Siz partiyi kurun, beni davet edin" dediğini ve bunun sorun yarattığını söyledi.

Özçelik, Çiller'in 6 muhalefet partisine uzak olduğunu, Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu aktarırken, "Çiller’in yakınları, 'Biz Millet İttifakı’ndan oy alıyoruz. Cumhur İttifakı’na destek verirsek sonucu değiştiririz' havasında" dedi. 

Özçelik'in yazısı şöyle:  

“Parti kurma hazırlıkları üzerinde çalışılıyor. Demirel’e yakın bazı isimler, DYP’nin eski yöneticileri, Çiller döneminin bürokratları... Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Partinin tüzük taslağı bile yazılmış. Partinin adı da düşünülmüş. DP ile anlaşma yanlış bulunmuş. ‘İçinde 12 Eylül ürünü ANAP’ var denmiş. Başka isimler de tartışılmış. En sonunda Demirel’in 12 Eylül sonrası kurdurduğu, darbecilerce yasaklanan ‘Büyük Türkiye Partisi’ ismi üzerinde karar kılınmış.

Şu anda kurulu bir parti ile anlaşılmış. Düğmeye basılırsa hemen kongresi yapılacakmış. Adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecekmiş.

Çalışmalara katılanlardan eski bir siyasetçi şunları anlattı:

'Kurulu bir parti ile anlaşmamız tamam. Yeni partinin adının, Büyük Türkiye Partisi olacağı da doğru. Bu isim önemli. 12 Eylül sonrası Demirel’in yasaklanan partisi. Hem Türkiye’yi kapsıyor, hem de ‘Büyük Türkiye’ hayalini. Bizim hesaplamalarımız şöyle: İlk anda en az yüzde 5 destek görürüz. Sonrası bizim performansımıza bağlı.'

Türkiye’de yeni parti kurmak sorunsuz olmaz. Burada da çıkmış. Gelen bilgilere göre, Çiller, 'Siz partiyi kurun, beni davet edin' demiş. Buna itirazlar gelmiş. 'Herkes elini taşın altına koysun. Doğrudan mücadeleye katılsın' diyenler olmuş. Bir grup kopmuş. Tabii bu partinin seçime girme hakkı yok. Hızlı bir şekilde örgütlenmesi, kongrelerini yapması, seçime girme hakkını kazanması gerek. Kopanlar bunu yapacak olanlar. Şimdilik kenara çekilmişler. Sorunun nasıl aşılacağı belirsiz. Seçime katılma engeli ittifaka katılarak aşılabilir. Diğer bir deyişle, gireceği ittifaktan kontenjan isteyebilir. Şu anda bu formül konuşuluyor. Peki bu parti hangi ittifaka destek verecek? Çiller 6 partili koalisyona soğuk. 'Cumhur İttifakı' öne çıkıyor. Zaten Erdoğan’la yakın temas içinde. Çiller’in yakınları, 'Biz Millet İttifakı’ndan oy alıyoruz. Cumhur İttifakı’na destek verirsek sonucu değiştiririz' havasında. Ortada pazarlık kokusu var…

TIKLAYIN - Tansu Çiller’den ‘siyasete dönüş’ açıklaması: Ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum

ismet özçeliktansu çilleraydınlık gazetesibüyük türkiye partisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24