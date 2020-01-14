Tankerle çarpışan tekneden suya düşerek kaybolmuşlardı; balıkçılardan birinin daha cesedine ulaşıldı

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tankerler çarpışması sonucu suya düşen balıkçılardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10 Ocak’ta Kilyos açıklarında meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp olan balıkçılarımız için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp balıkçılardan İ. D.’nin naaşı çıkarıldı. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor" denildi.

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