Karadeniz ve Çanakkale Boğazı'nda balıkçı tekneleri tanker ve yolcu feribotuyla çarpıştı

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden üçü kurtarıldı, denize düşerek kaybolan üç balıkçının ise öldüğü belirlendi. Saat 7:30'da da Çanakkale'de yolcu feribotuyla balıkçı teknesi çarpıştı. Kazada ölen ya ya yaralanana yokken feribottan denize mazot sızdığı bildirildi. İlerleyen saatlerde İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nın, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir."

İlerleyen saatlerde Valilik balıkçıları arama çalışmasına bir helikopterin de katıldığını duyurdu. Açıklamada, "Jandarma'ta ait 1 Skorsky Helikopteri de arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Sabah saatlerinde İstanbul Kilyos açıklarında batan balıkçı gemisinde bulunan vatandaşlarımızın kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kazayı gören kaptan o anları anlattı

Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesiyle birlikte denize açılan ve kazayı gören kaptan Sefer Şahin o anları anlattı. Kazaya karışan tekneyle birlikte denize açılan teknelerden birinin kaptanı Şahin, "Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos'a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı. 3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kameranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar. Dalgıç ekipleri bekleniyor" dedi.

İstanbul Boğaz'ı 13:30'a kadar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Yoğun sis ve Kilyos’ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı'nın, 13.30’dan itibaren yeniden açıklanacağı belirtildi.

Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde saat 07.30'da Çardak-Gelibolu seferini yapan 44 metrelik "NG" isimli feribota sol arka bölümünden Gelibolu İskelesi önlerinde 26 metre uzunluğundaki "Kestanelik" isimli balıkçı teknesi çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle feribottan denize mazot sızdığı fark edildi. Bunun üzerine iskeleye yanaştırılan feribottaki araç ve yolcular tahliye edildi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu tarafından geminin etrafındaki sızıntının yayılmaması için su üstü bariyeri çevrildi. Öte yandan, kazanın, balıkçı teknesi kaptanının seyir esnasında uyuması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Geminin sahibinden açıklama geldi

Yaşanan kaza sonrası iskelede bir açıklama yapan NG isimli feribotun sahibi Rüçhan Özer, çevre kirliliğini önlemek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yok. Çardak’tan Gelibolu’ya sefer yaparken Gelibolu açıklarında uyuyan bir balıkçının teknesi seyir halindeymiş. İskele tarafında uyumuş. Telsize seslenmemize rağmen, kornaya basmamıza rağmen balıkçı teknesi hızlı geliyormuş. Bize arka taraftan vurmuş. Biz de can ve mal güvenliği için geldik, tahliyeleri yaptık. Çevre kirliliğini önlemek için tedbirimizi aldık. Şu an çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz. Bundan sonraki süreç adlî makamlarca yürütülecek” ifadelerini kullandı.