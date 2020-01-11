Kilyos açıklarında tankerle çarpışan tekneden düşen üç balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı.

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıç ekipleri sabah saatlerinde yeniden bölgeye geldi.



Dalgıçların sualtındaki çalışmaları devam ederken kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı.

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